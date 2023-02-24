Китай оприлюднив текст "мирного плану" щодо війни в Україні

МЗС КНР опублікувало "мирний план" щодо розв'язаної Росією війни. У тексті 12 пунктів і жодного разу не згадується слово "війна". Натомість Китай закликає зняти санкції з РФ.

Китайська влада закликала до припинення вогню і початку мирних переговорів між Росією та Україною в рамках своєї "мирної ініціативи", текст якої опубліковано на сайті МЗС КНР у п'ятницю, 24 лютого.

"Мирний план" Китаю містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується - в англійській версії документа автори використовують слова "конфлікт" і "українська криза".

Крім того, у тексті документа не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією і не піддаються критиці жодні дії РФ - Пекін лише зазначає, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн слід ефективно захищати". Сам же документ представлений у вигляді набору тез і має назву "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи".

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Згідно з планом Китаю, першим принципом, що веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати "повага суверенітету всіх країн". Далі йде відмова від "менталітету холодної війни" - у цьому пункті КНР зазначає, що "безпека країни не повинна забезпечуватися коштом інших" і "безпека регіону не повинна забезпечуватися посиленням або розширенням військових блоків", фактично підтримуючи позицію Кремля, за допомогою якої російська влада виправдовувала вторгнення. Уже після цього Китай згадує про необхідність припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів.

Пекін закликає вирішити гуманітарну кризу і зняти санкції з Москви

Далі КНР вказує на необхідність розв'язання гуманітарної кризи та захисту цивільних осіб і військовополонених, а також гарантування безпеки атомних електростанцій. У пункті про "зниження стратегічних ризиків" Пекін різко висловлюється проти погроз застосування ядерної зброї, однак згадує у своїй критиці й розробку "хімічної та біологічної зброї" - у подібних діях Москва не раз бездоказово звинувачувала Київ.

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У тексті документа Китай підтримує Чорноморську зернову ініціативу та сприяння експорту зерна. У наступному пункті закликає ООН зняти "односторонні санкції" з Росії, називаючи їх "зловживанням" і запевняючи, що "вони лише створюють нові проблеми". Пекін не називає конкретних країн, проте вказує, що вони використовують "довгу руку закону" - це словосполучення традиційно пов'язують із доктриною США. На думку китайських дипломатів, закінченню війни також має сприяти "підтримання стабільності ланцюжків виробництва і поставок".

Останнім пунктом у документі Пекін звертає увагу на необхідність сприяння "постконфліктному" відновленню в "зонах конфлікту", однак не покладає відповідальність за це на Росію - автори документа пишуть лише про те, що підтримку в цьому напрямі має надати "світова спільнота".

Китай не показував Україні текст "мирного плану"

Очікувалося, що КНР представить свій план на засіданні Генасамблеї ООН з нагоди річниці російського вторгнення в Україну, однак цього не сталося. Крім того, Китай утримався від голосування про підписання резолюції з вимогою до РФ вивести війська з України, ухваленої на засіданні переважною більшістю голосів.

Під час заходу глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Пекін не консультувався з Києвом під час складання свого плану, а представникам української влади до цього озвучили лише "ключові елементи" ініціативи на зустрічі в рамках Мюнхенської безпекової конференції з Ваном Ї - членом Політбюро ЦК Компартії Китаю, що відповідає за зовнішню політику республіки.

22 лютого Ван Ї відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Російські інформагентства вказували, що під час цих зустрічей представник Пекіна мав намір обговорити деталі китайської мирної ініціативи з Кремлем.

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