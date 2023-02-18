МЗС про мирний план Китаю: Ніяких територіальних компромісів

В українському МЗС прокоментували анонсовану Китаєм мирну ініціативу для припинення війни в Україні. Там вірять, що КНР може зіграти важливу роль, але попереджують: про територіальні компроміси не може бути й мови.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого, прокоментував анонсовану Китаєм "мирну ініціативу" щодо припинення війни Росії проти України.

За його словами, Україна вірить, що Китай може зіграти важливу роль в завершенні війни, зважаючи на стосунки КНР і РФ, та хоче, аби він її зіграв, зокрема, підтвердивши єдиний для України та Китаю принцип - територіальної цілісності. Кулеба застеріг: "Ніяких компромісів щодо територіальної цілісності України не може бути. Ніякий мирний план не може базуватись навіть на найменшому припущені щодо квадратного метра української території".

Перед тим як колишній міністр закордонних справ КНР Ван Ї анонсував сьогодні мирну ініціативу Китаю для припинення війни в Україні, міністр закордонних справ Італії після зустрічі з китайським колегою заявив, що в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого лідер КНР Сі Цзіньпін виступить з "промовою миру".

Ключове - швидкість постачання зброї

Під час брифінгу Кулеба також зазначив, що Україна має бути готовою боротися стільки, скільки буде необхідно, але хоче завершити війну якнайшвидше. "Минулого року мій основний меседж (на Мюнхенській конференції. - Ред.) був "зброя", цього року - "швидкість" (її постачання. - Ред.)", - сказав він.

У цьому контексті міністр "ризикнув", за його ж словами, сказати, що Україна отримає винищувачі. Він зазначив, що це - питання часу та процедури. "Буде довше, ніж танки", - визнав міністр. Кулеба зауважив, що з попередніми видами озброєнь партнери спершу їх надавали, а тоді проводили тренування Збройних сил України. "Це призводило до того, що ми втрачали час. Тому зараз ми пропонуємо робити навпаки та починати з навчань. Це наше прохання до всіх друзів, які можуть потенційно надати нам літаки: почати тренування якомога швидше", - розповів він.

Відповідаючи на запитання DW про боєприпаси, Кулеба визнав, що вони - "критичні". "Проблема в тому, що боєприпасів ніколи не буде достатньо", - зазначив він і додав, що тому Україна працює за трьома напрямками: отриманням наявних у партнерів боєприпасів, постачанням від третіх країн, які не хочуть з різних причин передавати їх прямо Україні, а також над збільшенням виробництва. "Я мав зустрічі сьогодні з оборонними підприємствами", - нагадав він і додав, що найважливіші питання в цьому контексті - фінансування та логістика.