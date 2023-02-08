Великобританія тренуватиме українських пілотів винищувачів

Навчання українських пілотів у Великобританії дозволить ЗСУ керувати сучасними бойовими літаками стандарту НАТО, зазначається в заяві британського уряду. Водночас надати такі винищувачі Києву Лондон не обіцяв.

Великобританія вирішила розширити підготовку Збройних сил України (ЗСУ) до дій в повітрі та на морі, включивши до неї навчання пілотів винищувачів і морських піхотинців. У середу, 8 лютого, коли президент України Володимир Зеленський відвідує Лондон, про це повідомили на сайті британського уряду .

На яких саме літаках будуть проходити підготовку пілоти, не уточнюється. У заяві уряду лише сказано, що навчання дозволить ЗСУ в майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту Північноатлантичного альянсу (НАТО). Як зазначає британський телеканал Sky News, Великобританія має винищувачі F-35 і Typhoon, а інші країни блоку широко експлуатують американські F-16.

За останні пів року у Великобританії пройшли тренування 10 тисяч українських військових. Зокрема, минулого тижня туди прибули українські танкісти вчитися керувати танками Challenger 2, які британський уряд пообіцяв надати Україні. Цього року Лондон планує підвищити кваліфікацію ще 20 тисяч українських бійців.

Крім розширення програми військової підготовки, Великобританія також оголосила про плани поставити Україні зброю більшої дальності. "Це підірве здатність Росії постійно атакувати цивільну та критично важливу інфраструктуру України та допоможе зменшити тиск на українську лінію фронту", - сказав британський прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Надати ЗСУ винищувачі Лондон не обіцяє

Напередодні речник Сунака заявив, що підготовка українських пілотів до роботи з британськими винищувачами займе багато часу, тому доцільність передачі бойових літаків Києву зараз викликає питання.

"Ми будемо продовжувати прислухатися до українців і розглядати, що є правильним у довгостроковій перспективі, але якщо це допоможе зрозуміти ситуацію - найшвидша програма навчання для нового пілота становить приблизно 35 місяців", - пояснював він.

Україна розраховує на літаки з ЄС і США

Київ розраховує, що союзники ухвалять рішення щодо передачі йому винищувачів на наступних засіданнях Контактної групи з питань оборони України. Найближча зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.

31 січня міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що Київ зможе отримати американські F-16, шведські Gripens, "або дещо з Франції". Наразі лише Нідерландиі Франція не виключили такого кроку. Берлін категорично відмовляється передавати Києву винищувачі, Вашингтон - також, але, за інформацією ЗМІ, може розглянути дозвіл союзникам передати F-16 Україні.

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