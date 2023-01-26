Дев'ятий "Рамштайн" відбудеться 14 лютого

14 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі засідатиме Контактна група з питань оборони України, повідомили в Альянсі. Провідними темами зустрічі можуть стати ракети й бойові літаки.

Учасники Контактної групи з питань оборони України проведуть наступну зустріч у форматі "Рамштайн" 14 лютого в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. Про це в четвер, 26 січня, повідомив офіційний сайт НАТО .

"Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають Сполучені Штати Америки, відбудеться в штаб-квартирі НАТО 14 лютого", - йдеться в пресрелізі.

Саме з 14 по 15 лютого триватиме саміт міністрів оборони країн-членів Альянсу. В Організації Північноатлантичного договору пообіцяли надати згодом детальнішу інформацію про дев'яту зустріч у форматі "Рамштайн".

Київ очікує на передачу ракет та авіації

Раніше українське військово-політичне керівництво озвучувало свої очікування щодо наступної зустрічі в форматі "Рамштайн". У Києві, зокрема, сподіваються вмовити західних партнерів надати українським військовим далекобійні ракети та бойові літаки західного зразка. "Ми розраховуємо, що наступні зустрічі будуть записані в історії, як "Рамштайн F-16 і далекобійних ракет", - наголошував у своєму зверненні до учасників восьмої зустрічі 20 січня президент України Володимир Зеленський.

В уряді Нідерландів уже підтвердили готовність передати Україні винищувачі типу F-16. 24 січня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону, що західні партнери вже визначили тип літака, який передадуть Україні для боротьби з російськими окупантами. Терміни підготовки особового складу також уже запланований, додав він.

Утім, Берлін уже дав зрозуміти, що про передачу Німеччиною Україні бойових літаків не може бути й мови.

Нагадаємо, після проведення восьмого "Рамштайну" Німеччина таки погодилася розблокувати поставки танків Leopard до України.