Політики у ФРН розчаровані відмовою Берліна в танках Україні

Попри потужний тиск, уряд Німеччини не дозволив навіть іншим країнам передавати Києву танки Leopard 2. Багато політиків у ФРН вважають, що Берлін зробив собі "ведмежу послугу".

Німецькі політики з керівної коаліції та опозиції висловили розчарування тим, що на зустрічі контактної групи з оборони України в Рамштайні уряд не погодився постачати Києву сучасні бойові танки Leopard 2.

"Інформаційна катастрофа"

"Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) інформує про цю тему громадськість - просто катастрофа, оскільки, з одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження", - заявила в ефірі німецького телебачення експертка Вільної демократичної партії (ВДП) Марі-Аґнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) ввечері 20 січня.

На її думку, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) перебуває "на ланцюгу". Вона вважає, що слід було щонайменше дати "зелене світло" партнерам, готовим передати "Леопарди" Україні. Водночас вона впевнена, що зрештою танки все таки поставлять Києву.

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"Ведмежа послуга" самій собі

В опозиційному блоці християнських партій ХДС/ХСС побоюються серйозної зовнішньополітичної шкоди, спричиненої позицією ФРН. "Своєю позицією Німеччина надала Україні та самій собі ведмежу послугу. Результатом конференції в Рамштайні стане, на жаль, подальша ізоляція Німеччини", - сказав в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, оприлюдненому в суботу, 21 січня, експерт Християнсько-демократичного союзу з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter).

Він також назвав "ганебним і жахливим" той факт, що ФРН лише майже через рік після початку війни Росії проти України вирішила провести інвентаризацію танків Leopard, які є в Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.) та промисловості.

Роздратування партнерів

Водночас голова німецько-української парламентської групи Робін Ваґенер (Robin Wagener) із партії "Союз-90/Зелені" назвав рішення про інвентаризацію правильним кроком. "Я думаю, що Німеччина за результатами цієї перевірки негайно дасть імпульс для координованих поставок бойових танків", - пояснив він.

Німецькі "зелені" в Європейському парламенті налаштовані набагато критичніше. "Канцлер Шольц своїм негативним ставленням до європейських ініціатив постачання танків Leopard дратує наших європейських партнерів", - сказав представник німецької фракції "зелених" Расмус Андресен (Rasmus Andresen) в інтерв'ю виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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"Важливі кроки - разом"

Тим часом очільник фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) наголосив на важливості скоординованих дій у цьому питанні зі Сполученими Штатами. "Важливо, щоби ми завжди робили важливі кроки разом. "Разом означає насамперед - зі США. І постачання бойових танків - саме такий крок", - пояснив він.

Останнім часом надходили повідомлення про те, що Шольц висловив готовність передати Україні танки Leopard 2, якщо США передадуть Києву американські сучасні танки Abrams. Пісторіус, однак, заперечує існування такої умови.

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