Західні танки - вирішальний фактор розвитку війни в Україні

Аби допомогти Україні у боротьбі з армією РФ, західні стратеги роблять ставку на тактику "загальновійськового бою", не притаманну Росії. Для успіху Києву потрібні танки західного зразка на кшталт Challenger та Leopard.

Швидкість, із якою Україна на початку осені минулого року відвоювала майже всю окуповану Росією територію Харківської області, здивувала західних аналітиків. Контратака тривала лише кілька днів. Передусім під час боїв за Куп'янськ Збройні сили України швидко прорвалися углиб окупованої російськими військовими території.

Головним ключем військового успіху, очевидно, були узгоджені дії танків, артилерії та розвідувальних дронів під час наступу. "Дуже успішний механізований прорив на куп'янському напрямку показав, що Україна в змозі вести загальновійськовий бій завдяки комбінації цих систем озброєння та тренуванням, які передували цьому", - говорить в розмові з DW Ніко Ланґе, експерт з питань України, який представляє Мюнхенську конференцію з безпеки.

Запорука військового успіху - комунікація та координація

Натомість Росія під час боїв в Україні продемонструвала, що "вона не може вести загальновійськовий бій", вважає військовий аналітик Ігаль Левін. У розмові з DW колишній офіцер і відомий в Україні військовий блогер стверджує: росіяни "намагалися реалізувати цю концепцію", але для цього "окрім грамотності командирів" потрібна "добре налагоджена координація між підрозділами".

У вересні 2022 року українські війська з блискавичною швидкістю звільнили більшість території Харківщини Фото: Oleksii Chumachenko/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

Саме із координацію та комунікацією справи в російській армії погані, констатує експерт, адже Росія "успадкувала оргструктуру, скелет від радянської армії". Натомість українська армія, попри те, що вона так само має коріння в СРСР, за словами Левіна, виграє від американських та канадських тренувальних програм останніх років, у яких брали участь передусім молоді командири. Іще один фактор успіху ЗСУ - те, що "з 2014 року через фронт пройшли сотні тисяч добровольців".

Загальновійськовий бій за участі західних танків

"Тож якщо Україна зараз отримає більше цих танків та бойових машин піхоти, вона буде здатна організувати підрозділи, які могли б реалізувати такі прориви, приміром, на півдні чи на сході", - розмірковує Ніко Ланґе. "Ці танки та БМП", які має на увазі експерт, - це західна техніка: AMX-10 RC з Франції, Bradley зі США, а також німецький Marder, 40 екземплярів якого Берлін все ж погодився надати Києву після довгих вагань.

Читайте також: Німецькі танки для Києва: як Олаф Шольц опинився у капкані через "Леопарди"

Натомість Великобританія пішла ще далі та підтвердила, що першою надасть Україні танки західного зразка - Challenger 2.

Великобританія першою пообіцяла надати Києву танки західного зразка - Challenger 2 Фото: LCpl Spencer/Ministry of Defence/Crown/PA/picture alliance

Зрештою, кілька днів тому польський президент Анджей Дуда посилив тиск на німецький уряд (передусім Соціал-демократичну партію Німеччини канцлера Шольца) та повідомив про готовність надати Києву "сотню із танками Leopard", а саме 14 танків, разом із іншими західними країнами. Утім, для цього потрібна згода Берліна, адже ці танки було розроблено та виготовлено в Німеччині.

Рішення щодо танків під час зустрічі в Рамштайні?

Цієї п'ятниці представники 50 країн-союзниць США уже вкотре зустрінуться на американській військовій базі в німецькому Рамштайні у рамках так званої контактної групи з питань України. Не виключено, що й там Німеччина знову опиниться під тиском.

Передусім це пов'язано із ситуацією на сході України, навколо міст Соледар і Бахмут. Російська армія ще минулого тижня заявила, що повністю захопила місто і в змозі взяти в оточення Бахмут. Українські військові натомість станом на вівторок, 17 січня, стверджують, що тримають оборону в Соледарі. Міністерство оборони Великобританії в своєму регулярному звіті також вказувало на те, що українські військові утримували свої позиції в місті - принаймні станом на 15 січня.

На зустрічі з Володимиром Зеленським (у центрі) у Львові Анджей Дуда (праворуч) пообіцяв надати Києву танки Leopard Фото: Yuriy Dyachyshyn/AFP/Getty Images

У чому немає сумнівів - то це в тому, що російські війська продовжують інтенсивний наступ на українські позиції попри величезні втрати у власних лавах, зокрема, й серед нещодавно мобілізованих солдатів. В Україні вже давно бої навколо Бахмута називають донбаською м'ясорубкою.

Читайте також: "Ця війна страшенна": танкісти ЗСУ про бої під Бахмутом

Противага російській військовій силі

Американський військовий експерт Майкл Кофман не береться спрогнозувати подальший розвиток ситуації уздовж лінії фронту на сході України. "Російським військам певною мірою допомогла мобілізація", - вважає колишній військовослужбовець американського флоту. Але він не береться зробити з цього висновок, що російська армія готова до подальших великих наступів, "крім того, що ми побачили в Бахмуті". У своєму нещодавньому подкасті про ситуацію в Україні він вказує на те, що й Київ з минулої осені досягнув на полі бою лише незначних успіхів. "Але це не обов'язково означає, що черговий наступ не буде успішним", - каже Кофман.

Читайте також: На тлі дебатів про танки Leopard-2: чому подала у відставку міністерка оборони Німеччини?

Багато різних аналітиків єдині в тому, що і Україна, і Росія готуються до нових наступів. "Завдяки потоку свіжомобілізованих солдатів Росія 2023 року матиме певні ресурси для наступу", - говорить австралійський військовий блогер Мік Раян. Водночас колишній генерал-майор зазначає, що ці ресурси не співставні з тими, що російський президент Путін мав у своєму розпорядженні в лютому 2022 року.

Якщо Україна отримає західні танки та БМП, то зможе застосувати їх на полі бою разом із уже наданою Києву іншою зброєю західного зразка на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard, самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 або ж американських ракетних артилерійських систем HIMARS. Адже всі вони - за логікою західної військової доктрини - частини загальновійськового бою. Експерт Ніко Ланґе розмірковує: завдяки швидкості та рухливості українські війська могли б дати відсіч військовій перевазі Росії в озброєнні та солдатах. Але лише в тому разі, якщо Захід швидко надасть Україні танки, переконаний він.