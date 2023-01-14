Сунак підтвердив надання Лондоном танків для України

У розмові з президентом Зеленським британський прем'єр запевнив у подальшій військовій підтримці Києва та підтвердив надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак наголосив на прагненні Лондона посилити підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем. У цьому Сунак запевнив президента України Володимира Зеленського під час проведених телефонних перемовин, повідомляє у суботу, 14 січня, пресслужба британського уряду за підсумками розмови.

Там також зазначається, що лідери обговорили поточний стан війни Росії проти України, "коли послідовні перемоги України відкидають російські війська та ускладнюють їхні військові та моральні проблеми".

"Вони (Зеленський та Сунак. - Ред.) погодилися з необхідністю скористатися цим моментом для прискорення глобальної військової та дипломатичної підтримки України", - зазначають пресслужби.

Британський прем'єр наголосив, що він та всі його колеги-урядовці активно співпрацюватимуть з міжнародними партнерами задля швидкого надання такої підтримки, що дозволить Україні реалізувати свою перевагу, перемогти у цій війні та забезпечити довготривалий мир, розповіли на Даунінг-стріт.

Зеленський та Сунак згадали й інші міжнародні зобов'язання, зокрема пропозицію Варшави надати роту танків Leopard, яку польський лідер Анджей Дуда оголосив 11 січня на пресконференції у Львові.

У своєму Telegram-каналі після проведеної розмови Зеленський написав, що подякував британському прем'єру "за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів".

The Sun: Лондон передасть Києву 12 танків

Напередодні британський таблоїд The Sun із посиланням на власні джерела в уряді країни писав, що Лондон надасть Україні 12 танків Challenger 2, з яких перші чотири негайно.

Першою про надання західних танків Україні оголосила Франція на початку січня. Париж згодився передати Києву броньовані машини AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки. До того країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) постачали Україні лише танки радянського виробництва.

Рішення Франції посилило тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), який вже кілька місяців відмовляється надати Україні танки Leopard. Представники урядової коаліції в ФРН вважають, що після рішення Франції Шольц більше не може посилатися на небажання "діяти наодинці" в питаннях постачання Україні сучасних танків.

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