Франція передасть Києву легкі танки та бронемашини Bastion

Франція передасть Україні броньовані машини AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки, а також бронетранспортери АCMAT Bastion. Про це повідомили президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський у середу, 4 січня, після телефонної розмови.

"До перемоги, доки мир не повернеться в Європу, наша підтримка України не ослабне. Я це підтвердив президенту Зеленському: Франція надасть легкі бойові танки і продовжить підтримку щодо протиповітряної оборони", - написав він у Twitter.

"Це перший випадок, коли танки західного виробництва поставляються українським збройним силам", - сказав журналістам помічник Макрона після розмови президентів, пише агенція AFP. Про яку кількість техніки йдеться і коли вона буде передана Україні наразі не відомо. У міністерстві оборони Франції повідомили, що найближчим часом міністри оборони двох країн обговорять ці деталі.

Зеленський подякував Макрону "за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку". "Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру. Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу", - написав український президент у Twitter.

AMX-10 RC оснащений 105-міліметровою гарматою, а його броня захищає лише від стрілецької зброї, пише видання DefenseExpress. Останніми роками Франція виводить AMX-10 RC з озброєння власної армії. "Але, тим не менш, зараз перед Україною не так і багато варіантів посилення ЗСУ бронетехнікою. І у випадку пропозицій від Франції з адекватною кількістю AMX-10RC, яких у строю станом на 2021 рік було 245 одиниць, нехтувати цією можливістю не варто", - наголошує видання.

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Французька допомога Україні

Починаючи з 24 лютого Франція активно постачає зброю Україні - протитанкові та зенітні ракети, броньовані машини піхоти, гаубиці, паливо та спорядження для піхотинців.

Зокрема, Франція уже передала 12 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar. Крім того, Україна отримала від Франції зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Crotale.