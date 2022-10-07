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Українські військові управляють гаубицею "Цезар"Фото: IMAGO/Cover-Images
КонфліктиФранція

Франція створює фонд для закупівлі ЗСУ зброї на 100 млн євро

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Спеціальний фонд дозволить купувати зброю для України напряму у виробників, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

https://www.dw.com/uk/francia-stvorue-specfond-na-100-miljoniv-evro-dla-zakupivli-zbroi-zsu/a-63375481

Франція створює фонд на суму в 100 мільйонів євро, кошти з якого підуть на прямі закупівлі у виробників зброї, якої потребує Україна для протистояння російській збройній агресії. Про це у п'ятницю, 7 жовтня, оголосив французький президент Еммануель Макрон.

За його словами, 100 мільйонів євро - стартова сума, а фонд надасть можливість "працювати з французькою оборонно-промисловою базою", передає агентство AFP. 

Макрон повідомив, що вже відбулися переговори з Данією щодо надання Україні більшої кількості гаубиць "Цезар", на додачу до 18 одиниць, які Франція вже передала Києву.

Військова допомога Франції Україні

Франція виділила на військову підтримку України 233 мільйона євро. Зокрема, Україні передали протитанкові та зенітні ракети, броньовані машини піхоти, гаубиці, паливо та спорядження для піхотинців.

Найбільшим військовим постачальником України є США, які вже передали зброї на суму, еквівалентну 25 мільярдам євро.

Великобританія надала для Збройних сил України зброї та спорядження на близько чотири мільярди євро, а Польща - на 1,8 мільярда євро. 

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