Франція передасть Україні важку артилерію - Макрон

Франція надасть Україні кілька одиниць важкої артилерії. Про це у коментарі французькому виданню Ouest-France заявив президент Еммануель Макрон, повідомляє у п'ятницю, 22 квітня, агенція AFP.

"Ми передаємо серйозну техніку, таку як протитанкові ракетні комплекси "Мілан" та самохідні гаубиці "Цезар", - розповів він. Гаубиці "Цезар" 155-міліметрового калібру, зокрема, здатні вражати цілі на відстані у понад 40 кілометрів.

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Французький лідер вважає, що країна має продовжувати надавати підтримку Україні, втім зауважив, що слід стежити за тим, щоб "не перетнути червону лінію та не стати учасницею конфлікту".

Постачання зброї підтвердила у Twitter і міністерка оборони Франції Флоренс Парлі. Париж також надасть Києву тисячі снарядів.

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Постачання зброї в Україну

З початку повномасштабної російської війни в Україні, низка західних держав надіслала Києву військову допомогу. Втім деякі європейські країни, серед яких Німеччина, зволікають від прямих постачань важкого озброєння в Україну через ризики подальшої ескалації війни.

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца "можливості Бундесверу щодо постачання подальшої зброї зі свого арсеналу (...) значною мірою вичерпані". Натомість, уряду ФРН вдалося досягти домовленостей з іншими країнами Європи, в рамках яких вони нададуть Україні свою зброю радянського зразка, а Берлін в обмін передасть своє сучасне озброєння. Так в рамках такої домовленості Словенія передасть Україні танки радянського зразка Т-72, повідомлялося напередодні.