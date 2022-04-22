 Молдова викликала посла РФ через заяви про ″коридор″ до Придністров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2022

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Новини

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.

Акція на підтримку України біля посольства РФ у Молдові, 9 квітня

Акція на підтримку України біля посольства РФ у Молдові, 9 квітня

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниця, 22 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці (час київський).

++23.34++

Російське міністерство юстиції внесло до реєстру так званих ЗМІ-іноземних агентів публіциста Олександра Невзорова та колишнього головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедіктова

++23.15++

Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто з суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Богослужіння в храмах, за його словами, відбуватимуться вночі в онлайн-трансляції.

++22.36++

"Укрпошта" оголосила про випуск у травні нової поштової марки на тему "російського корабля" та війни РФ проти України.

"Наступний аркуш матиме логічну назву - "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Він включатиме марки з подвигом ЗСУ та купони, на яких відтворено зображення першої марки з кораблем", - зазначили в компанії. Передбачений тираж - п'ять мільйонів примірників з внутрішнім та міжнародним номіналами. 


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++22.07++

"Оборонні" переговори по Україні у ФРН

У США очікують, що понад 20 країн візьмуть участь у переговорах щодо оборони України, які пройдуть 26 квітня у Німеччині. На цьому заході, зокрема, планують обговорити довгострокові потреби Києва в захисті від РФ. Речник Пентагону Джон Кірбі у п'ятницю повідомив, що до ФРН були запрошені представники із приблизно 40 країн.

Переговори пройдуть на авіабазі ВПС США Рамштайн на південному заході Німеччини. Очікується, що на них прибуде міністр оборони США Ллойд Остін.

++21.44++

У селищі Виноградне, що на околицях Маріуполя, виявили ще одну велику братську могилу, повідомляє Маріупольська міська рада. Із супутникових знімків Planet від 20 квітня випливає, що площа ймовірного масового поховання становить 45 на 20 метрів. Тут може бути поховано не менше тисячі маріупольців, йдеться у повідомленні. 

За словами мера міста Вадима Бойченка, таких поховань з'являтиметься більше. "Рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту", - йдеться у дописі. Ще близько 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти, додав він.

Маріуполь оточений російськими військами. Протягом останніх днів гуманітарні коридори для евакуації мирного населення не спрацьовують.

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++21.29++

Через війну в Україні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще більше дистанціювався від Росії та Білорусі. Уперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну МОК оголосив РФ та Білорусь агресорами. Досі комітет лише висловлював співчуття з приводу порушення російською владою олімпійського миру та засуджував цей факт.

++20.50++

Володимир Путін зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який 26 квітня приїде до Москви для перемовин з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. 

За словами прессекретарки Гутерреша Ері Канеко, генсек ООН хоче обговорити з російським політичним керівництвом кроки, яких можна вжити для припинення вогню в Україні, щоб всі охочі могли виїхати з небезпечних регіонів. Розглядається і аналогічний візит до Києва для зустрічі з українською владою, додали у пресслужбі ООН.

++20.16++

Молдова викликала посла Російської Федерації після того, як у п'ятницю командування Центрального військового округу РФ заявило про плани встановити "контроль над півднем України", щоб забезпечити доступ до Придністров’я.

"Міністерство закордонних справ Молдови вважає ці заяви необґрунтованими та такими, що суперечать позиції Росії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни в межах міжнародно визнаних кордонів", - цитує повідомлення відомства AFP.

++19.45++

Нідерланди планують повністю відмовитися від російського газу, вугілля та нафти до кінця 2022 року, йдеться у заяві міністра з питань клімату та енергетичної політики країни Роба Єттена. "Для досягнення цього кабінет міністрів зосередив увагу на енергозбереженні та більшому імпорті енергії з інших країн", - цитує повідомлення telegraaf.

Імпортувати вугілля з Росії країна припинить не пізніше 11 серпня 2022 року, зупинити імпорт нафти уряд сподівається "якнайшвидше". Влада країни переконує компанії заповнити газові сховища до наступної зими, незважаючи на високі ціни. Уряд обіцяє компенсації, загальні витрати на це попередньо оцінюються в 623 мільйона євро. 

++19.01++

Унаслідок обстрілу по околицях Лисичанська на Луганщині, Сєвєродонецьк залишився без світла, пише у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.  

Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ, повідомляє він. Знеструмлено усі житлові квартали міста.

++18.29++

Японія збільшить фінансову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками зустрічі з японським колегою Сюньїті Сюдзукі. Раніше уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні 100 мільйонів доларів.

++18.13++

Британський співак Ед Ширан та американський репер Lil Baby випустили кліп на спільну пісню, що знімали у Києві. Відео розпочинається зі звернення Еда Ширана до глядачів, в якому він описує свої враження від першої в житті поїздки до української столиці. Це було до початку повномасштабної війни Росії проти України. "Україна - це горда та витривала країна і я вдячний за те, що мені випала можливість зняти там свій кліп", - каже він.

Кошти від переглядів відео на YouTube Ед Ширан пообіцяв передати організації DEC (Комітету з надзвичайних ситуацій у Великобританії) для допомоги Україні.

++17.59++

Один пілот загинув, ще двоє перебувають у лікарні внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області, повідомив у Telegram речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф'єв. Попередньо відомо, що літак впав зачепившись за електроопору. Обставини з'ясовуються.

++17.05++

Володимир Путін заявив, що українська влада заборонила військовим, що боронять район заводу "Азовсталь" у Маріуполі, здаватися у полон до армії РФ. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. За словами, очільника Кремля, Москва віддала наказ своїм військовим не штурмувати "Азовсталь" після "звільнення" міста, а всім українським бійцям, хто складе зброю, "буде гарантовано життя та гідне ставлення відповідно до міжнародного права, а також надання кваліфікованої допомоги".

"Але київський режим не дозволяє скористатися цією можливістю", - цитує Путіна сайт Кремля. 

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++16.37++

Російський "Газпром" цьогоріч може втратити близько третини експорту до Європи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків. Серед причин експерти виділяють російську війну в Україні, конкуренцію з використанням у країнах Європи скрапленого газу та перехід РФ на розрахунки в рублях. 

За словами Сергія Капітонова з Енергетичного центру Московської школи менеджменту "Сколково", постачання "Газпрому" в Європу може скоротитися на 45 мільярдів кубометрів цього року. Торік вони складали приблизно 150 мільярдів кубометрів. Керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон вважає, що експорт може знизитися ще більше через "прагнення покупців стати менш залежними від РФ".

++16.08++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припускає, що війна в Україні може затягнутися до кінця наступного року. Про це пише AFP. Відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Індії, чи погоджується він з відповідними оцінками британської розвідки, глава британського уряду сказав: "Печаль в тому, що це реалістична перспектива".

На його думку, переговори між Києвом та Москвою наразі не виглядають можливими, а от Україні та Європі доведеться в якийсь момент обговорити питання безпеки на майбутнє.

"Те, чого хочуть українці, і я думаю, що вони це отримають, це комплекс гарантій безпеки від країн, що мають схожий світогляд, безпекові зобов'язання відносно того, що ми можемо зробити, аби підтримати їх" , - сказав Джонсон. Йдеться про надання зброї, відповідне навчання та обмін розвідданними, зазначив він.

++15.59++

З 1 квітня за психологічною допомогою на спеціальну гарячу лінію Уповноваженого з прав людини звернулося понад 400 людей, повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook. Більшість звернень - у зв'язку зі статевими злочинами, вчиненими російськими військовими. Їх кількість зростає кожного дня, додала вона. 

На лінії працюють п'ять психологів, до яких вже долучаються психіатри. Денісова розповіла про одне зі свідчень. За даними 17-річної дівчини, в Ірпені троє росіян на її очах зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. "З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі", - написала Денісова.

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++15.37++

Наступного тижня у Києві відновить роботу посольство Великобританії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час візиту до Індії. Попри це МЗС країни досі не радить своїм громадянам відвідувати Україну. Лондон, як і низка інших представництв, перемістив свою головну дипломатичну місію з Києва до західного міста Львова напередодні вторгнення РФ.

++15.00++

У Львівській та Хмельницькій області в Україні скасували комендантську годину на великодню ніч, повідомляють місцеві військові адміністрації. Окрім того, на Хмельниччині з 23 квітня скасують заборону на продаж алкоголю.

Дивитись відео 08:02

Правнучка Хрущова: Війна в Україні закінчиться кінцем Росії (22.04.2022)

  • Знаменитий міст Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Знаменитий міст

    Підірваний українським військом міст через річку Ірпінь стримував російських загарбників від вторгнення в Київ. Саме під ним ховалися ірпінці під час евакуації, рятуючись від ворожого наступу. Наразі поруч з руїнами мосту обладнана тимчасова переправа. Пошкоджена ділянка мосту буде розібрана й замінена на нову.

  • Розбитий транспорт Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Розбитий транспорт

    Власники приватного автотранспорту були змушені залишати свої авто на під'їзді до зруйнованого мосту через Ірпінь і далі іти пішки. Зараз міська влада вивезла кинуті авто на територію міста й запрошує мешканців, що повертаються, їх забирати. Натомість на чимало машин, що лишилися припарковані у дворах житлових будинків, чекала сумна доля.

  • Тут був Комфортний дім Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі Комфортний дім.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Тут був "Комфортний дім"

    Затишні квартири в курортному місті, чисте повітря соснового лісу неподалік мегаполіса, європейський рівень життя за меншу ціну - такими були привабливі перспективи для більшості людей, що купували житло в Ірпені. Прихід російських загарбників перетворив все це на смертельну небезпеку та руїну. На фото: реклама продажу квартир в новозбудованому ірпінському житловому комплексі "Комфортний дім".

  • Колись тут була перукарня У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК Новоірпінські липки навряд чи знову запрацює.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    А тут була перукарня

    У середині квітня міська влада Ірпеня звітувала про часткове відновлення електроструму та водопостачання в багатьох районах міста. Але наразі тиск у водогонах доставляє воду лише до третіх поверхів. Один з місцевих підприємців анонсував поновлення роботи першої після звільнення міста кав'ярні. Але ця перукарня у ЖК "Новоірпінські липки" навряд чи знову запрацює.

  • Відновленню не підлягає За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Відновленню не підлягає

    За оцінками інвестиційної ради Ірпеня, після заподіяних вуличними боями масштабних руйнувань відбудова житлового фонду та міської інфраструктури потребує близько одного мільярда доларів. До міста почали навідуватися перші біженці, щоби оцінити стан свого житла та іншого майна. Цей чоловік на фото сказав, що вже не сподівається на відновлення квартири в цьому будинку.

  • Мінус три чверті домівок За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Мінус три чверті домівок

    За даними супутникового центру ООН Unosat, станом на 31 березня, російські військові під час окупації міста пошкодили в Ірпені щонайменше 1060 об'єктів житлової та соціальної інфраструктури. Це складає 71 відсоток території міста. 115 з них цілком зруйновані, 698 значно пошкоджені, 187 пошкоджені частково. Серед іншого, окупанти обстріляли чотири навчальні заклади та три заклади охорони здоров'я.

  • Українські рятувальники встигли евакуювати з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку з навколишнім світом. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ та щільно обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торгівельний центр Жираф.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три тижні гуманітарної катастрофи

    Рятувальники евакуювали з Ірпеня більшість дітей, жінок та осіб похилого віку. Решта цивільних залишилася без електрики й опалення, без зв'язку. Вони були змушені терпіти нестачу харчів і води. За їхніми свідченнями, росіяни не дозволяли людям виходити з домівок та бомбосховищ, обстрілювали будинки різними видами зброї. На фото: спалений окупантами популярний в Ірпені торговельний центр "Жираф".

  • На лінії вогню Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    На лінії вогню

    Цей будинок - перша споруда Ірпеня з боку заїзду в місто з Бучі, звідки росіяни почали атакувати першого дня повномасштабної фази війни проти України 24 лютого. Саме тут окупантів зупинили сили місцевої тероборони. За словами українських військових, російському війську не вдалося захопити весь Ірпінь. До остаточного звільнення міста 28 березня тут тривали запеклі вуличні бої.

  • Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Він розповів, що тут жили три сім'ї: він з дружиною і донькою, а також родини двох його племінників. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. Отакий він, рускій мір, - гірко підсумував чоловік побачене.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Моя хата скраю

    Мешканець крайнього житлового будинку Ірпеня на вулиці Соборній, Григорій, вперше приїхав оглянути свій згорілий під час обстрілів будинок. Тут жили три сім'ї: Григорій з дружиною і донькою, а також родини двох його небожів. На третій день спроб прориву оборони Ірпеня росіянами зайнявся дах, після чого згоріла вся споруда. "Отакий він, "рускій мір", - гірко підсумував чоловік побачене.

  • Три дні в льоху Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Три дні в льоху

    Обстріли свого будинку Григорій відчув ще 24 лютого близько півдня. Всі три сім'ї переховувалися в цьому підвалі сараю на території їхньої садиби, сказав чоловік. А коли 27 лютого хата згоріла, всі відійшли в бомбосховище на території міського водоканалу, де залишалися до евакуації з міста 3 березня.

  • Без житла й майна З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим, - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Без житла й майна

    "З перших пострілів вся наша хата здригалася, зі стелі попадали всі люстри. А пожежа знищила й хату, і все, що в ній було. Я тут останні 20 років будував, купував все для комфорту моєї жінки-інваліда, а тепер ми лишилися ні з чим", - каже Григорій. Позад нього - заіржавілі рештки холодильника і побутової техніки, якою була обладнана кухня.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Місто-герой Ірпінь - територія запеклих боїв часів оборони Києва

    Здаватися ніхто не став

    Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. "Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!", - заявила літня жінка.

    Автор: Олександр Савицький


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Докладно

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