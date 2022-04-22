Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниця, 22 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини п'ятниці (час київський).

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Російське міністерство юстиції внесло до реєстру так званих ЗМІ-іноземних агентів публіциста Олександра Невзорова та колишнього головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедіктова.

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Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, тобто з суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 до 5:00 ранку. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Богослужіння в храмах, за його словами, відбуватимуться вночі в онлайн-трансляції.

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"Укрпошта" оголосила про випуск у травні нової поштової марки на тему "російського корабля" та війни РФ проти України.

"Наступний аркуш матиме логічну назву - "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Він включатиме марки з подвигом ЗСУ та купони, на яких відтворено зображення першої марки з кораблем", - зазначили в компанії. Передбачений тираж - п'ять мільйонів примірників з внутрішнім та міжнародним номіналами.





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"Оборонні" переговори по Україні у ФРН

У США очікують, що понад 20 країн візьмуть участь у переговорах щодо оборони України, які пройдуть 26 квітня у Німеччині. На цьому заході, зокрема, планують обговорити довгострокові потреби Києва в захисті від РФ. Речник Пентагону Джон Кірбі у п'ятницю повідомив, що до ФРН були запрошені представники із приблизно 40 країн.

Переговори пройдуть на авіабазі ВПС США Рамштайн на південному заході Німеччини. Очікується, що на них прибуде міністр оборони США Ллойд Остін.

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У селищі Виноградне, що на околицях Маріуполя, виявили ще одну велику братську могилу, повідомляє Маріупольська міська рада. Із супутникових знімків Planet від 20 квітня випливає, що площа ймовірного масового поховання становить 45 на 20 метрів. Тут може бути поховано не менше тисячі маріупольців, йдеться у повідомленні.

За словами мера міста Вадима Бойченка, таких поховань з'являтиметься більше. "Рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту", - йдеться у дописі. Ще близько 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти, додав він.

Маріуполь оточений російськими військами. Протягом останніх днів гуманітарні коридори для евакуації мирного населення не спрацьовують.

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Через війну в Україні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще більше дистанціювався від Росії та Білорусі. Уперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну МОК оголосив РФ та Білорусь агресорами. Досі комітет лише висловлював співчуття з приводу порушення російською владою олімпійського миру та засуджував цей факт.

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Володимир Путін зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який 26 квітня приїде до Москви для перемовин з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За словами прессекретарки Гутерреша Ері Канеко, генсек ООН хоче обговорити з російським політичним керівництвом кроки, яких можна вжити для припинення вогню в Україні, щоб всі охочі могли виїхати з небезпечних регіонів. Розглядається і аналогічний візит до Києва для зустрічі з українською владою, додали у пресслужбі ООН.

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Молдова викликала посла Російської Федерації після того, як у п'ятницю командування Центрального військового округу РФ заявило про плани встановити "контроль над півднем України", щоб забезпечити доступ до Придністров’я.

"Міністерство закордонних справ Молдови вважає ці заяви необґрунтованими та такими, що суперечать позиції Росії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни в межах міжнародно визнаних кордонів", - цитує повідомлення відомства AFP.

++19.45++

Нідерланди планують повністю відмовитися від російського газу, вугілля та нафти до кінця 2022 року, йдеться у заяві міністра з питань клімату та енергетичної політики країни Роба Єттена. "Для досягнення цього кабінет міністрів зосередив увагу на енергозбереженні та більшому імпорті енергії з інших країн", - цитує повідомлення telegraaf.

Імпортувати вугілля з Росії країна припинить не пізніше 11 серпня 2022 року, зупинити імпорт нафти уряд сподівається "якнайшвидше". Влада країни переконує компанії заповнити газові сховища до наступної зими, незважаючи на високі ціни. Уряд обіцяє компенсації, загальні витрати на це попередньо оцінюються в 623 мільйона євро.

++19.01++

Унаслідок обстрілу по околицях Лисичанська на Луганщині, Сєвєродонецьк залишився без світла, пише у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ, повідомляє він. Знеструмлено усі житлові квартали міста.

++18.29++

Японія збільшить фінансову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками зустрічі з японським колегою Сюньїті Сюдзукі. Раніше уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні 100 мільйонів доларів.

++18.13++

Британський співак Ед Ширан та американський репер Lil Baby випустили кліп на спільну пісню, що знімали у Києві. Відео розпочинається зі звернення Еда Ширана до глядачів, в якому він описує свої враження від першої в житті поїздки до української столиці. Це було до початку повномасштабної війни Росії проти України. "Україна - це горда та витривала країна і я вдячний за те, що мені випала можливість зняти там свій кліп", - каже він.

Кошти від переглядів відео на YouTube Ед Ширан пообіцяв передати організації DEC (Комітету з надзвичайних ситуацій у Великобританії) для допомоги Україні.

++17.59++

Один пілот загинув, ще двоє перебувають у лікарні внаслідок падіння літака Ан-26 у Запорізькій області, повідомив у Telegram речник Запорізької ОВА полковник Іван Ареф'єв. Попередньо відомо, що літак впав зачепившись за електроопору. Обставини з'ясовуються.

++17.05++

Володимир Путін заявив, що українська влада заборонила військовим, що боронять район заводу "Азовсталь" у Маріуполі, здаватися у полон до армії РФ. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. За словами, очільника Кремля, Москва віддала наказ своїм військовим не штурмувати "Азовсталь" після "звільнення" міста, а всім українським бійцям, хто складе зброю, "буде гарантовано життя та гідне ставлення відповідно до міжнародного права, а також надання кваліфікованої допомоги".

"Але київський режим не дозволяє скористатися цією можливістю", - цитує Путіна сайт Кремля.

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++16.37++

Російський "Газпром" цьогоріч може втратити близько третини експорту до Європи. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків. Серед причин експерти виділяють російську війну в Україні, конкуренцію з використанням у країнах Європи скрапленого газу та перехід РФ на розрахунки в рублях.

За словами Сергія Капітонова з Енергетичного центру Московської школи менеджменту "Сколково", постачання "Газпрому" в Європу може скоротитися на 45 мільярдів кубометрів цього року. Торік вони складали приблизно 150 мільярдів кубометрів. Керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон вважає, що експорт може знизитися ще більше через "прагнення покупців стати менш залежними від РФ".

++16.08++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припускає, що війна в Україні може затягнутися до кінця наступного року. Про це пише AFP. Відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Індії, чи погоджується він з відповідними оцінками британської розвідки, глава британського уряду сказав: "Печаль в тому, що це реалістична перспектива".

На його думку, переговори між Києвом та Москвою наразі не виглядають можливими, а от Україні та Європі доведеться в якийсь момент обговорити питання безпеки на майбутнє.

"Те, чого хочуть українці, і я думаю, що вони це отримають, це комплекс гарантій безпеки від країн, що мають схожий світогляд, безпекові зобов'язання відносно того, що ми можемо зробити, аби підтримати їх" , - сказав Джонсон. Йдеться про надання зброї, відповідне навчання та обмін розвідданними, зазначив він.

++15.59++

З 1 квітня за психологічною допомогою на спеціальну гарячу лінію Уповноваженого з прав людини звернулося понад 400 людей, повідомила омбудсменка Людмила Денісова у Facebook. Більшість звернень - у зв'язку зі статевими злочинами, вчиненими російськими військовими. Їх кількість зростає кожного дня, додала вона.

На лінії працюють п'ять психологів, до яких вже долучаються психіатри. Денісова розповіла про одне зі свідчень. За даними 17-річної дівчини, в Ірпені троє росіян на її очах зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років. "З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві. Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі", - написала Денісова.

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++15.37++

Наступного тижня у Києві відновить роботу посольство Великобританії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час візиту до Індії. Попри це МЗС країни досі не радить своїм громадянам відвідувати Україну. Лондон, як і низка інших представництв, перемістив свою головну дипломатичну місію з Києва до західного міста Львова напередодні вторгнення РФ.

++15.00++

У Львівській та Хмельницькій області в Україні скасували комендантську годину на великодню ніч, повідомляють місцеві військові адміністрації. Окрім того, на Хмельниччині з 23 квітня скасують заборону на продаж алкоголю.

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