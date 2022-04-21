Естонія та Латвія визнали російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу

/З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 20 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями четверга, 21 квітня (час київський).

++14.30++

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідали звільнену Бородянку. "Шокований побаченими жахіттями і звірствами війни Путіна на вулицях Бородянки. Ми не залишимо Україну сам на сам", - написав Санчес у Twitter.

++14.10++

Кіпр забирає "золоті паспорти" у мільярдера Олега Дерипаски, сестри Алішера Усманова Гульхабор Ісмаїлової, президента групи компаній "Меркурій" Ігоря Кєсаєва та власника "Комсомольської правди" та медіахолдингу РБК Григорія Берьозкіна, повідомляє місцеве видання Philenews. Паспорти також будуть анульовані у членів їхніх родин.

++13.56++

Великобританія в четвер внесла до санкційних списків щодо Росії ще 26 фізичних осіб і структур, повідомляє "Інтерфакс". Серед них - офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков і голова РЖД Олег Бєлозьоров. Під санкції потрапили також у міністр надзвичайних ситуацій Олександр Чупріян і перший заступник начальника Генштабу Микола Богдановський. У санкційних списках опинилася дружина бізнесмена Германа Хана Анжеліка. В рамках санкцій усім мають заморозити активи.

Санкційні заходи набули чинності, зокрема щодо 10 структур: виробничого підприємства "ПРОМТЕХ-Дубна", а також концерну "Калашников".

++13.47++

Також латвійський сейм ухвалив у остаточному читанні поправки до закону про громадянство, що забезпечують правову основу позбавлення латвійського громадянства осіб, які підтримують військові злочини. Поправки були запропоновані міністерством юстиції та уточнені комісією з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції.

Законопроєкт передбачає позбавлення громадянства за надання значної фінансової, матеріальної, пропагандистської, технологічної або іншої підтримки державі або особі, яка вживала такі дії як геноцид, злочини проти світу, злочини проти людяності, військові злочини, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності, порядку.

Громадянство можна буде анулювати й у тому разі, якщо особа сама брала участь у таких діях. Проте захід не буде вжито, якщо в результаті людина стане особою без громадянства. Інформацію про те, що певна особа вчинила будь-яку зі згаданих вище дій, надаватимуть органи національної безпеки. Заперечення та оскарження рішення про позбавлення громадянства не зупиняє його дії.

Завдяки законопроєкту держава отримає підставу ухвалити рішення про позбавлення громадянства, зокрема російського мільярдера Петра Авена, повідомляє "Інтерфакс".

++13.40++

Сейм Латвії визнав російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу слідом за Естонією.

++13.35++

Російський IT-гігант Яндекс "зупиняє частину інвестицій усередині Росії та за її межами", передає "РИА Новости". При цьому інвестиції у розвиток ключових напрямків бізнесу в РФ будуть продовжені.

++13.15++

Парламент Естонії визнав російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу, повідомила народна депутатка із фракції "Слуга народу" Тетяна Циба. "Постанова за визнання війни в Україні геноцидом була одноголосно підтримана парламентом Естонії. Зло - має бути зупинено силою і покарано", - написала нардеп у Facebook. Циба перебуває у складі делегації Верховної Ради з візитом до Естонії.

++13.08++

Країни Великої сімки (G7) мають намір відмовитися від проведення міжурядових фінансових операцій із Росією, зокрема від добровільної торгівлі спеціальними правами запозичення (СПЗ), а також від фінансування міжнародними фінансовими інституціями. Про це йдеться у заяві міністрів фінансів та голів центробанків держав G7 у Вашингтоні. Крім того, G7 закликала інші країни приєднатися до подальших обмежень можливостей Росії фінансувати неспровоковану та невиправдану війну проти України, наголошується в документі. Як зазначено в тексті заяви, Росія не має отримувати фінансування від міжнародних фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ). Водночас G7 схвалила рішення Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) призупинити доступ Росії та Білорусі до його ресурсів.

++12.55++

У міноборони України вважають малоймовірними наступ російських військ на Дніпро та повторні спроби захопити столицю, розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" речник міністерства Олександр Мотузяник.

++12.45++

З початку російського вторгнення в Україну звідти до Німеччини прибули понад 366 тисяч біженців, повідомило міністерство внутрішніх справ ФРН. Здебільшого, це діти, жінки та люди похилого віку.

++12.40++

Польща організувала 11 конвоїв та прийняла на лікування майже 550 онкохворих дітей з України, розповіла на брифінгу генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич.

++12.33++

У Чернігівській області для населення на період воєнного стану в Україні почала діяти тимчасова заборона на відвідування лісів та в'їзду до них транспортних засобів. Відповідне розпорядження розпорядження видав напередодні начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, передає "Інтерфакс". Заборона не стосується лісників, військових, силовиків, рятувальників, комунальників, а також працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

++12.07++

Віцепрем'єрка Ірина Верещук вкотре вимагає від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь". "Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!", - пише вона в Telegram.

++12.01++

Міноборони РФ повідомило взяття під повний контроль Кремінної на заході Луганської області. Про те, що російські війська увійшли до міста, 18 квітня повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, у місті почалися бої, а евакуація була неможлива. Кремінна і Попасна, що знаходиться за 70 кілометрів від неї, стали "найгарячішими точками" в області, сказав Гайдай.

++11.45++

З Херсонщини в четвер евакуюють людей у Кривий Ріг "зеленим коридором", повідомляє віцепрем'єрка Ірина Верещук. Йдеться про три населених пункти на півночі області: смт Високопілля, село Нововознесенське та село Миролюбівка.

Як зазначив голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, мешканців Херсонщини будуть вивозити десятьма криворізькими комунальними автобусами та шістьма "швидкими". До колони можуть приєднуватись місцеві жителі на особистому транспорті в місцях зупинки колони. В автомобілях будуть представники "Червоного хреста", медичні працівники.

++11.40++

З початку війни Україна отримала від Німеччини 2,5 тисячі зенітних ракет, 900 протитанкових гранатометів із 3000 боєприпасами, 100 кулеметів та 15 спеціальних комплексів типу Bunkerfaust із 50 ракетами до них, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на дані з українських урядових кіл. Крім того, з Німеччини до України надійшло 100 тисяч ручних гранат, дві тисячі мін, близько 5,3 тисячі зарядів, а також понад 16 мільйонів набоїв різного калібру для стрілецької зброї - від автоматів до важких кулеметів. Утім, список не містить важких озброєнь, як-от танки чи артсистеми.

Через два дні після нападу Росії на Україну уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання зброї до зони бойових дій, що стало порушенням звичного в таких випадках табу. Спочатку уряд Німеччини оголошував, яку саме зброю він надає Україні, але вже деякий час Берлін воліє не розголошувати подробиць щодо поставок.

++11.35++

У Бородянці на Київщині 20 квітня виявили ще дві братські могили. Там поховані дев’ятеро вбитих окупантами мирних жителів, серед яких 15-річна дівчина, повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. "В одній могилі були двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років. В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими", - йдеться у повідомленні.

++11.30++

На Херсонщині російські військові почали активніше готуватися до "референдуму" щодо створення "народної республіки" і призначили нову дату його проведення - 27 квітня, стверджує оперативне командування "Південь" ЗСУ на своїй сторінці у Facebook. "Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди нехтують всіма законами і нормами. Те що референдум призначено серед тижня, у робочий день додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат", - йдеться у повідомленні.

Також ОК "Південь" говорить, про постійні обстріли російськими військами населених пунктів Херсонської області. Навколо Олександрівки Станіславської ТГ військові РФ намагаються продовжити штурм, але без успіху.

++11.22++

Упродовж 20 квітня російські війська обстріляли вісім населених пунктів на території Донецької області, пошкоджено щонайменше 23 цивільні об'єкти, повідомляє МВС України. "Унаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще вісім поранено, серед них - дитина", - зазначається у повідомленні у Telegram-каналі відомства. Обстріляли Маріуполь, Авдіївку, Мар'їнку, Селидове, Велику Новосілку, Комар, Очеретине, Суху Балку. Окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню "Град", танки та важку артилерію.

++11.13++

Офіс генпрокурора надіслав до іноземних держав запити про арешт 79 росіян, які є підозрюваними у рамках справи про агресію Росії проти України. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй Facebook-сторінці. За її словами, у "магістральній" справі про агресію РФ повідомлено про підозру 585 громадянам Росії. Зокрема, це 9 осіб із вищого керівного складу РФ, а саме: міністр оборони, начальник генштабу, командувачі видів військ, керівники правоохоронних і розвідувальних органів, міністр внутрішніх справ, директор ФСБ та директор Служби зовнішньої розвідки. Розслідуються також кримінальні провадження щодо 384 депутатів Держдуми, 162 сенаторів, 9 членів Радбезу РФ. Щодо 170 підозрюваних судами вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави. Щодо 79 росіян направлено запити про тимчасовий арешт на території інших держав. Щодо 561 особи спеціально створена група із представників правоохоронних органів України направила запити та доручення на встановлення іноземних активів, написала Венедіктова.

++10.30++

Президент РФ Володимир Путін скасував штурм меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають позиції залишки українських збройних сил та переховуються цивільні. "Штурм промислової зони вважаю не доцільним... Не треба лізти в ці катакомби... заблокуйте цю промислову зону так, щоб муха не пролетіла. Запропонуйте ще раз тим, хто не склав зброю, зробити це", - наказав він в четвер вранці міністру оборони країни Сергію Шойгу, передає "РИА Новости".

++10.27++

Командувач сил тероборони ЗСУ генерал Юрій Галушкін закликав добровольців здати зброю на зберігання. "Ви, добровольці, вже надали реальну допомогу ЗСУ, вивільнивши бойові підрозділи для виконання бойових завдань... Частина наших регіонів звільнена від окупантів і там не ведуться бойові дії... Саме тому у цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання. Ви будете доглядати її, брати на тренування та за потреби отримувати для виконання завдань. Ми будемо тримати порох сухим", - йдеться у зверненні генерала.

++10.20++

Російські війська просуваються з боку позицій на Донбасі в напрямку Краматорська, який обстрілюють ракетами. Це випливає з даних британської розвідки, опублікованих у четвер, 21 квітня, у Twitter міністерства оборони Великобританії.

За даними Великобританії зберігається високий рівень активності російської авіації, оскільки вона намагається забезпечити міцну повітряну підтримку нападу на схід України знищити українські засоби протиповітряної оборони.

++10.10++

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вкотре визнав, що нинішню агресивну війну Росії проти України можуть завершити прямі переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Крім того, на думку Подоляка, позиції української сторони на цих переговорах мають бути сильними, продуманими та юридично вивіреними. "Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", - сказав Подоляк в ефірі телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна".

++09.55++

ФСБ Росії у четвер повідомила про затримання в Криму прихильника терористичної організації ІДІЛ, який буцім-то готував теракт на залізниці. Російська спецслужба стверджує, що теракт готувався "за вказівкою ватажків кримськотатарського ісламського добровольчого батальйону "Крим". У затриманого вилучено два саморобні вибухові пристрої, електродетонатори, прапор та пропагандистські листівки батальйону "Крим".

"Щодо затриманого порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 30 та частиною 1 статті 205 (приготування до терористичного акту), частиною 1 статті 222.1 (незаконне зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв) КК Росії", - заявили у ФСБ, не розкриваючи особу затриманого та інші подробиці.

++09.45++

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський повідомив, що російська сторона відкидає заклики оголосити перемир'я на час святкування православного Великодня. У своїй заяві Полянський зазначив, що "дуже неправдиво і нещиро лунають у цих умовах заклики до миру і припинення вогню".





Полянський вважає, що такі заклики насправді є "прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися", а також "влаштувати нові нелюдські провокації й запустити нові фейки про дії російських солдатів".

Самі заклики до запровадження паузи представник Москви назвав "тактичними псевдомиротворчими закликами". Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони збройного протистояння в Україні оголосити Великодню паузу, зокрема, для організації та проведення гуманітарних коридорів.

++9.40++

Вільнюс передав Україні важкі міномети, вартість усієї військової допомоги Києву становить десятки мільйонів євро, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушауска. "Число називати не буду, проте передали точно не один", - цитує Анушаускаса агенство "Інтерфакс". За словами литовського урядовця, Україні вже передані не лише ПЗРК Stinger, а й інші засоби ППО, протитанкові озброєння, амуніція, гранати, кулемети, автомати, засоби зв'язку та інше. "Важко все назвати. Місяць тому я підрахував, що це було 35 позицій у різних видах", - сказав міністр оборони.

++9.35++

Один мешканець Миколаєва загинув, двоє дістали поранень унаслідок обстрілів з боку російських військ у ніч на четвер, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Зараз ліквідуємо наслідки", - написав Кім у телеграмі.



++9.30++

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив про плани знищення мосту через Керченську протоку, який РФ спорудила відразу після окупації півострова. "Якби ми мали можливість це зробити, ми це вже зробили б. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данілов в ефірі "Радіо НВ", відповідаючи на запитання про можливість удару по Кримському мосту через те, що ним окупанти постійно перекидають військову техніку.

++09.13++

20 квітня чотирьом евакуаційним автобусам вдалося виїхати з Маріуполя. Вони провели ніч у Бердянську і вже їдуть до Запоріжжя, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "По Маріуполю: по вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирма евакуаційними автобусами. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Незабаром чекаємо їх у Запоріжжі", - написала урядовиця у Telegram-каналі. Верещук додала, що сьогодні триватиме евакуація жінок, дітей і людей похилого віку. "Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14:00", - уточнила вона. "Безпекова ситуація складна. Можливі зміни. Прошу слідкувати за офіційними повідомленнями", - наголосила міністерка.

++08.58++

У Харкові дві третини пожеж унаслідокі ворожих обстрілів за добу сталися в Московському районі, повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області. Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, 17 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 13 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. "Найбільше постраждав Московський район Харкова, де горіли приватні будинки, квартири, автомобілі та торговельні павільйони. Загалом там виникло 8 із 13 таких (спричинених обстрілами - Ред.) пожеж", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

++08.20++

На Луганщині минулої доби загорілося шість житлових будинків, повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

"Будинки в Рубіжному і Новодружеську зруйновані російською армією, врятовано п'ятьох людей, у Сєвєродонецьку не залишилося жодного вцілілого продовольчого складу", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

++07.55++

Росіяни обстріляли населені пункти Дніпропетровської області у середу ввечері, в результаті чого виникли проблеми з енергозабезпеченням, наслідки уточнюються, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. "Приблизно о 21:30 із систем залпового вогню був обстріляний Зеленодольськ, трохи пізніше - село Велика Костромка", - написав він у соцмережі Facebook.

++06.59++

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія намагається продовжувати наступальні дії для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

На Херсонщині РФ планує організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною, за даними генштабу ЗСУ. "Одночасно, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення. Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що "зелених коридорів" більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних сил України, російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки", - йдеться у ранковому зведенні в Facebook.

++06.44++

Президент США Джо Байден оголосить в четвер про нову військову допомогу Україні, повідомляють джерела агентства Associated Press. Передбачається, що вона буде аналогічною за розміром до 800 мільйонів доларів, анонсованих минулого тижня.

Британський прем'єр порівняв Путіна з крокодилом

++06.19++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порівняв президента РФ Володимира Путіна з крокодилом.

Борис Джонсон

"Як можна вести переговори з крокодилом, коли у нього в пащі твоя нога? Це складнощі, з якими стикаються українці", - сказав він журналістам перед візитом до Індії. Як повідомляє агенція Reuters, Джонсон попередив, що Україні буде складно домовлятися про мир з людиною, яка настільки ненадійна. "Стратегія Путіна, яка очевидна, полягає в тому, щоби спробувати поглинути та захопити стільки України, скільки він зможе і, можливо, вести якісь переговори з позиції сили", - сказав британський прем'єр.

Під час візиту до Індії в четвер він збирається переконувати індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді покласти край нейтралітету щодо війни в Україні та припинити свої давні зв’язки з Росією.

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++05.53++

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, великий наступ РФ на Донбас ще не розпочався. "Коли почнеться так званий великий наступ - це питання часу", - сказав він в ефірі радіо НВ і додав, що ця битва не обов'язково буде вирішальною та останньою. "Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і вирішальний бій. Це один з боїв, які точаться на території нашої країни з 2014 року", - сказав він. Крім того за словами секретаря РНБО, останнім часом на фронті з'являються найманці, зокрема лівійці і сирійці. "Тому казати, коли вони у них закінчаться, - доволі складно", - сказав Данілов.

++05.26++

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявляє, що отримало аудіоперехоплення розмови військових РФ, у якому йдеться про наказ убити всіх військовополонених Збройних сил України в районі Попасної Луганської області.

"Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії - це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові. У черговий раз попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", - пише ГУР у Facebook.

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++04.52++

Управління верховного комісара з прав людини Організації Об'єднаних Націй підтвердило дані про щонайменше 5121 жертву війни в Україні серед мирного населення. Загинули не менше 2224 цивільних, у тому числі 173 дитини, поранення отримали не менше 2897 людей, в тому числі 280 дітей. Основна причина втрат - обстріли боєприпасами з великим радіусом ураження, зокрема артилерією та ракетами. Дані щодо жертв - мінімальні, оскільки верифікація потребує часу та доступу до інформації.

США: Випробування РФ міжконтинентальної балістичної ракети - не загроза

++04.15++

США не вважають випробування Росією 20 квітня нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" загрозою, повідомило американське міністерство оборони.

Запуск ракети "Сармат"

"Це не було несподіванкою", - цитує речника Пентагону Джона Кірбі видання Sky News. За його словами, РФ "належним чином повідомила" США про випробування.

Міноборони РФ стверджує, що це "найпотужніша ракета з найбільшою в світі дальністю ураження цілей", а запуск пройшов успішно. Російський президент Володимир Путін назвав "Сармат" унікальною зброєю, яка "змусить замислитися тих, хто намагається погрожувати" країні. Ракета передбачає перенесення атомних снарядів.

++03.47++

За оцінками міністерства фінансів України, для підтримки функціонування української економіки потрібно п'ять мільярдів доларів на місяць, повідомила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Як пише СNN, над мобілізацією такої підтримки МВФ працює з партнерами.

У четвер Георгієва та президент Світового банку Девід Малпасс зустрінуться з українськими прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком, щоб обговорити подальшу допомогу.

Низка міністрів фінансів покинула зустріч G20 через РФ

++03.22++

Міністри фінансів низки західних країн покинули засідання Великої двадцятки в знак протесту проти військового вторгнення Росії в Україну.

Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд (в центрі) оприлюднила фото посадовців, які покинули зустріч G20 у Вашингтоні через РФ

Під час виступу російських представників у Вашингтоні з зали вийшла міністерка фінансів США Джанет Єллен. За нею пішли представники Великобританії, Франції, Канади та інших країн, зокрема й України, яку запросили на зустріч. Багато учасників зустрічі, які були присутні дистанційно, вимкнули свої відеокамери.

Російський мінфін у заяві за підсумками засідання G20 не згадав про бойкот.

++03.00++

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram, наразі на Луганщині військами РФ окуповані 80 відсотків території.

Україна присоромила ООН за заяву щодо візиту генсека до Зеленського і Путіна

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш запросив у Росії та України організувати його візит до Москви і Києва для зустрічі з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Як повідомив речник генсека Стефан Дюжаррік, переговори варто організувати для досягнення довгострокового перемир’я між країнами.

У відповідь постійний представник України при ООН Сергій Кислиця вказав речнику Гутерріша на недостовірне твердження в його заяві, зокрема про те, що Росія є однією з засновниць організації. "Ой. Який ляп! Давайте запам’ятаємо: ні Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, яка зберегла своє міністерство закордонних справ у 1945 році, ні РФ не була присутня у Сан-Франциско і не підписувала Статут. Якщо офіс Стефана Дюжарріка покаже підпис РРФСР у Сан-Франциско, я назву це підробкою. РФ не є членом-засновником!", - написав він у Twitter. Кислиця також додав, що надалі секретаріату ООН не слід "осоромлюватись", використавши англійською слово співзвучне з прізвищем Путін.

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Україна збільшила свій військовий авіапарк на 20 літаків за допомогою поставок західними партнерами запчастин, повідомив на умовах анонімності американському виданню CNN високопоставлений посадовець міністерства оборони США.

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що поза американською оборонною допомогою, Україна вже отримала винищувачі та запчастини до літаків від інших країн для посилення своєї військової авіації. Втім командування повітряних сил Збройних сил України спростувало інформацію інформацію про отримання літаків, але підтвердило про запчастини для ремонту.

У Бородянці виявили дві братські могили з цивільними

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У Бородянці на Київщині 20 квітня виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими військовими. "В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років. В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей - чотирьох чоловіків і двох жінок. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати - це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими", - повідомляє поліція Київської області. Зазначається, що в деяких із загиблих є ознаки катувань.

У свою чергу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що під час проведення слідчих дій у Бородянці виявили дев'ять поховань. "15-річна дівчина отримала поранення легень, від якого померла. Одного із загиблих переїхав БТР. Ще одна особа загинула від осколкових поранень. Трьох людей просто розстріляли", - написала вона в Facebook.

У Миколаєві знову вибухи

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Ввечері 20 квітня в Миколаєві знову лунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. "Знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон", - написав він у Telegram. Про об'єкт атаки чи постраждалих мер не повідомляв.

США ввели санкції проти причетних до обходу РФ попередніх заборон

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Сполучені Штати Америки оприлюднили нову хвилю санкцій, яка торкнулася тих, хто причетний до спроб ухилятися від попередніх обмежувальних заходів проти РФ за війну в Україні. Як повідомляється на сайті американського міністерства фінансів, санкції торкнулися російського комерційного банку "Транскапіталбанк" та мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з олігархом Костянтином Малофєєвим. Також вперше санкції запроваджені щодо компаній, які працюють у російської галузі майнингу криптовалюти, що є третьою за величиною в світі.

Тим часом Державний департамент США оголосив про візові обмеження для 635 росіян, у тому числі депутатів Державної думи РФ (нижньої палати російського парламенту).

Україна готова до переговорів з РФ у Маріуполі

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Українська делегація готова провести переговори з Росією у Маріуполі Донецької області. Про це повідомили члени делегації Михайло Подоляк (радник керівника Офісу президента України) та Давид Арахамія (голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України).

"Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх", - написав Подоляк у Twitter.

У свою чергу Арахамія написав у Telegram: "Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

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До Києва повернулись посольства 18 іноземних держав

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У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних дипломатичних представництв: Італії, Ірану, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Святого престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 56-го дня війни. Також в українській столиці відновило роботу представництво Європейського Союзу.

Зеленський у відеозверненні також наголосив, що Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією.

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