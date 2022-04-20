 Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

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Новини

Зеленський: Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму

У відеозверненні за підсумком 56-го дня війни Володимир Зеленський наголосив, що світ має визнати збройні сили РФ терористичною організацією.

Війська РФ у Маріуполі Донецької області

Війська РФ у Маріуполі Донецької області

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що Росія має бути визнана світом державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією. Про це він сказав ввечері 20 квітня у відеозверненні за підсумками 56-го дня війни.

"Працюємо над тим, щоб усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією", - сказав він.

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Зеленський: Захід почав краще розуміти потреби України в зброї

Президент України наголосив, що ситуація на сході та півдні країни лишається максимально жорстокою: "Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе, хоча би щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам".

У цих умовах влада робить все можливе для забезпечення постачання зброї армії, додав він. "Радий сказати, сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам необхідно. Не через тижні й не за місяць, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки", - сказав він.

За його словами, наразі звільнені вже 934 населених пункти. Органи місцевого самоврядування та їхні виконавчі органи запрацювали у 431 громаді. "Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту", - додав він.

Також Зеленський повідомив, що в Києві у різному форматі відновили роботу 18 іноземних дипломатичних представництв: Європейського Союзу, Італії, Ірану, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Святого престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії.

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