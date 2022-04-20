 Україна готова до переговорів із РФ у Маріуполі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна готова до переговорів із РФ у Маріуполі

Українська делегація готова провести з Росією спеціальний раунд переговорів у Маріуполі для евакуації з міста військових і цивільних.

Азовсталь у Маріуполі

"Азовсталь" у Маріуполі

Українська делегація готова провести переговори з Росією у Маріуполі Донецької області для евакуації з міста військових і цивільних. Про це ввечері 20 квітня повідомили в соціальних мережах члени делегації Михайло Подоляк (радник керівника Офісу президента України) та Давид Арахамія (голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України).

"Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх", - написав Подоляк у Twitter.

У свою чергу Арахамія написав у Telegram: "Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

Читайте також: У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію 1942 року

Блокада Маріуполя

Зранку 20 квітня командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина оприлюднив відеозвернення до світових лідерів, у якому просить вивезти цивільних та військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі на територію третьої держави. "Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо, залишилися лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках", - сказав він.

Увечері під час спільного брифінгу з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова обміняти захисників і жителів Маріуполя, які знаходяться у заблокованому місті, на загиблих і поранених російських військових. "Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей кидали. Ми готові заради наших людей - як військових, так і цивільних - на будь-який формат обміну", - сказав він.

Читайте також: Медведчук просить Путіна та Зеленського обміняти його на маріупольців

Дивитись відео 07:16

Як розгортатиметься битва за Донбас: оцінка західних військових експертів (20.04.2022)

DW.COM

Маріуполь може стати "червоною лінією" в переговорах з Росією - Кулеба

Завершився 53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями неділі, 17 квітня.  

Аудіо й відео до теми

Шлейф диму на заводі "Азовсталь" у Маріуполі (20.04.2022)  

Реклама

Докладно

Знайдені у Бучі тіла вбитих людей

Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі

Надавши почесне звання 64-й бригаді, Путін не помітив розправи над мирними жителями Бучі, вважає Федір Крашенінніков.  

Логотип газогону Північний потік-2

"Північний потік-2" - фатальна помилка Німеччини

Підтримка ФРН "Північного потоку- 2" стала фактором сприяння війні РФ проти України, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.  