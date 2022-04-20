Україна готова до переговорів із РФ у Маріуполі

Українська делегація готова провести переговори з Росією у Маріуполі Донецької області для евакуації з міста військових і цивільних. Про це ввечері 20 квітня повідомили в соціальних мережах члени делегації Михайло Подоляк (радник керівника Офісу президента України) та Давид Арахамія (голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України).

"Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх", - написав Подоляк у Twitter.

У свою чергу Арахамія написав у Telegram: "Представники нашої делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі. Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

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Блокада Маріуполя

Зранку 20 квітня командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина оприлюднив відеозвернення до світових лідерів, у якому просить вивезти цивільних та військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі на територію третьої держави. "Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо, залишилися лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках", - сказав він.

Увечері під час спільного брифінгу з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова обміняти захисників і жителів Маріуполя, які знаходяться у заблокованому місті, на загиблих і поранених російських військових. "Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей кидали. Ми готові заради наших людей - як військових, так і цивільних - на будь-який формат обміну", - сказав він.

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