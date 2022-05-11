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Азовсталь

"Азовсталь" - металургійний комбінат у Маріуполі. У 2022 році "Азовсталь" був практично знищений російськими військами під час повномасштабної війни Росії проти України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азовсталь".

Для мене Маріуполя більше немає - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео)

"Для мене Маріуполя більше немає" - фотограф з Маріуполя про життя під обстрілами (відео) 11.05.2022

Фотограф Євген Сосновський залишив Маріуполь 30 квітня. Серед його останніх знімків - щоденник 8-річного хлопчика, який, сидячи в підвалі, писав про смерті рідних. Унікальні фото й історія Євгена - в ексклюзиві DW.
Після цивільних з Азовсталі мають евакуювати поранених - Зеленський

Після цивільних з "Азовсталі" мають евакуювати поранених - Зеленський 07.05.2022

За словами президента України Володимира Зеленського, другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" в Маріуполі передбачає виведення з заводу поранених і медиків.
По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування Південь

По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування "Південь" 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
Зеленський: До порятунку з Азовсталі військових залучені іноземні посередники

Зеленський: До порятунку з "Азовсталі" військових залучені іноземні посередники 06.05.2022

У відеозверненні за підсумком 72-го дня війни Володимир Зеленський наголосив, що до порятунку українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі залучені впливові міжнародні посередники.
Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі (фотогалерея)

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" (фотогалерея) 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла Азовсталі

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" 06.05.2022

Триває евакуація з заводу "Азовсталь", розташованому у заблокованому російськими окупантами місті Маріуполь. Президент Зеленський у координації з ООН сподівається, що можливості вивезти звідти людей збережуться.

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України

Байден і Шольц домовилися не визнавати жодних змін кордонів України 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 5 травня.
Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов

Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов 04.05.2022

На думку Олексія Данілова, війна з Росією триває вже 30 років, а її гаряча фаза, яка почалася 24 лютого, не закінчиться в травні.

Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України

Росія завдала ракетних ударів по кількох регіонах України 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події вівторка, 3 травня.

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з Азовсталі

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з "Азовсталі" 03.05.2022

Уперше за понад місяць президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Путіну. Розмова тривала понад дві години.

Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022) 02.05.2022

Серед першої сотні евакуйованих з розбомбленої росіянами "Азовсталі" - двомісячне немовля. У людей, які ховалися на заводі від авіанальотів, закінчувалася їжа. Перші врятовані вже у Запоріжжі.

Росія вже готує ґрунт для захоплення Молдови - ЗМІ

Росія "вже готує ґрунт для захоплення Молдови" - ЗМІ 01.05.2022

67-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 1 травня.

Лише зброєю можемо протистояти навалі ворога - голова Донецької ОДА (29.04.2022) 29.04.2022

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю DW про наступ російських військ на Донбасі, гуманітарну ситуацію в регіоні та рішення щодо евакуації людей із "Азовсталі" в Маріуполі.

Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова в інтерв'ю DW (27.04.2022) 27.04.2022

Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі, надання ЗСУ важкої зброї західними партнерами та інцидент у Придністров'ї в інтерв'ю DW розповів радник міністра оборони України Юрій Сак.
Газпром: Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі

"Газпром": Припинено газопостачання до Болгарії та Польщі 27.04.2022

63-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини середи, 27 квітня.
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