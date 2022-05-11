"Азовсталь" - металургійний комбінат у Маріуполі. У 2022 році "Азовсталь" був практично знищений російськими військами під час повномасштабної війни Росії проти України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Азовсталь".