Байден скоро оголосить про ще 800 мільйонів доларів допомоги Україні - ЗМІ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за 19 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями середи, 20 квітня (час київський).

Нова військова допомога та артилерія для України

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Агенція Reuters і американське видання CNN із посиланням на джерела повідомляють про те, що найближчими днями президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Україні в розмірі близько 800 мільйонів доларів на додаток до аналогічної, оголошеної минулого тижня. Таким чином, загальний розмір оборонної допомоги США Україні від початку війни, розв'язаної Росією, перевищить три мільярди доларів.

Джо Байден

Сам Байден 19 квітня відповів на запитання ЗМІ про те, чи збирається з візитом до України. "Я не знаю. Я був в Україні багато разів, але не був там нещодавно. Більше того, я єдиний, хто звертався до Верховної Ради двічі", - сказав він. Раніше американського президента до Києва запрошував президент України Володимир Зеленський. В квітні до України приїздили з візитами прем'єр-міністри Великобританії та Словаччини, лідери Польщі та країн Балтії, очільниця Європейської комісії та верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки.

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Канада надасть Україні важку артилерію, повідомив журналістам прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Подробиці він пообіцяв у найближчі дні. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон анонсував передачу Україні артилерійських установок. Плани щодо надання Сполученими Штатами Україні більшої кількості артилерійського озброєння підтвердив журналістам і американський президент Джо Байден.

Тим часом речник міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив журналістам, що поза американською військовою допомогою, Україна вже отримала винищувачі та запчастини до літаків від інших країн для посилення своєї військової авіації.

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Британська військова розвідка повідомляє, що РФ продовжує посилювати обстріли та удари по лінії розмежування на Донбасі, водночас українські війська відбивають численні спроби наступу російської армії. На здатність Росії просуватися продовжують впливати матеріально-технічні проблеми, які стояли перед нею досі, в поєднанні зі стійкістю Збройних сил України, зауважує міністерство оборони Великобританії. "Нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та її невибіркові напади, які завдали шкоди цивільному населенню, свідчать про те, що вони продовжують не досягати своїх цілей так швидко, як вони хотіли б", - йдеться у повідомленні британського міноборони в Twitter.

Відеозвернення Зеленського

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У відеозверненні за підсумками 55-го дня війни український президент Володимир Зеленський заявив, що зараз на території України та в прикордонних районах РФ зосереджена фактично вся боєздатна частина російської армії. "Вони зігнали проти України майже всіх і все, що здатне воювати. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої ми потребуємо, яка є в наших партнерів і яка є співставною зі зброєю, яку використовує РФ, ми б уже виграли цю війну", - сказав він.

Зеленський додав, що саме тому в кожному контакті з лідерами демократичного світу наголошує на несправедливості того, що "Україна досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь там на складах". "Якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюсь, партнери почують цю тезу і зрозуміють нарешті, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців", - сказав він.

Ще понад 30 мільярдів гривень на зміцнення оборони України

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Кабінет міністрів України на засіданні 19 квітня додатково виділив майже 16 мільярдів гривень міністерству оборони та 17 мільярдів гривень міністерству внутрішніх справ (МВС). Про це повідомляє сайт уряду. Кошти міноборони підуть на виплати заробітних плат військовослужбовцям, на ремонт і модернізацію техніки та на виплати родинам загиблих військових. Гроші для МВС розраховані для прикордонників, національних гвардійців та поліцейських, які є частиною сил оборони.