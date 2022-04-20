 Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2022

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Новини

Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо "Північного потоку-2"

Зіґмар Ґабріель вважає, що не прислухатися до заперечень східних європейців проти "Північного потоку-2" було помилкою.

Північний потік-2 (символічне фото)

"Північний потік-2" (символічне фото)

Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2". В опублікованому в середу, 20 квітня, інтерв'ю газеті Die Welt він сказав, що "не прислухатися до східних європейців, коли вони заперечували" було помилкою.

Водночас він додав, що вважає неправильним покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) одноосібну відповідальність за сильну енергетичну залежність ФРН від російського природного газу.

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Ґабріель - проти пошуків "цапа-відбувайла"

Зіґмар Ґабріель

Зіґмар Ґабріель

Ексміністр пояснив, що не тільки німці вважали, що за рахунок тісних торгових відносин з Росією її можна інтегрувати в європейські інститути. "Східні європейці завжди називали це ілюзією - і вони мали рацію". Але звинувачувати лише соціал-демократів у залежності Німеччини від російських енергоносіїв - це ні що інше, як шукати "цапа-відбувайла", - заявив він.

На його думку, частково відповідальність несе також консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). За його словами, вони припустилися помилки в тому, що з 2005 року політику щодо РФ вершила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), яка очолювала цю партію. 

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Рішення продовжувати та розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Ґабріель пояснив надіями на дипломатичне вирішення конфлікту. "Ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були би дуже складними, якби одночасно зупинили "Північний потік-2", - сказав він.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що сертифікація газогону "Північний потік-2" припиняється через визнання Росією самопроголошених на Донбасі утворень під назвами так званих Донецької та Луганської "народних республік". 

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