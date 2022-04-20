Ексміністр економіки Німеччини визнав помилки щодо "Північного потоку-2"

Колишній міністр закордонних справ (2017-2018) та економіки (2013-2017) Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) визнав особисті прорахунки щодо російського проєкту магістрального газопроводу в обхід України "Північний потік-2". В опублікованому в середу, 20 квітня, інтерв'ю газеті Die Welt він сказав, що "не прислухатися до східних європейців, коли вони заперечували" було помилкою.

Водночас він додав, що вважає неправильним покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) одноосібну відповідальність за сильну енергетичну залежність ФРН від російського природного газу.

Читайте також: Президент ФРН вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії

Ґабріель - проти пошуків "цапа-відбувайла"

Зіґмар Ґабріель

Ексміністр пояснив, що не тільки німці вважали, що за рахунок тісних торгових відносин з Росією її можна інтегрувати в європейські інститути. "Східні європейці завжди називали це ілюзією - і вони мали рацію". Але звинувачувати лише соціал-демократів у залежності Німеччини від російських енергоносіїв - це ні що інше, як шукати "цапа-відбувайла", - заявив він.

На його думку, частково відповідальність несе також консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). За його словами, вони припустилися помилки в тому, що з 2005 року політику щодо РФ вершила канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), яка очолювала цю партію.

Читайте також: Війна в Україні - ганьба для німецької зовнішньої політики

Рішення продовжувати та розширювати енергетичні відносини з Росією навіть після анексії нею Криму Ґабріель пояснив надіями на дипломатичне вирішення конфлікту. "Ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були би дуже складними, якби одночасно зупинили "Північний потік-2", - сказав він.

Нагадаємо, 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що сертифікація газогону "Північний потік-2" припиняється через визнання Росією самопроголошених на Донбасі утворень під назвами так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Читайте також: Віцеканцлер ФРН: Політика відмови від російського газу - це надовго