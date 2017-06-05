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Зіґмар Ґабріель

Тема

Зіґмар Ґабріель - німецький політик, соціал-демократ.

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Докладно

Штаб-квартира СДПН у Берліні

Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна

Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна

Шредер каже одне, Ґабріель - інше, а канцлер Шольц темнить. Як у СДПН шукали єдиний підхід щодо Кремля.
Політика1 лютого 2022 р.
Андреа Налес та Олаф Шольц, СДПН

СДПН назвала імена своїх міністрів у майбутньому уряді ФРН

СДПН назвала імена своїх міністрів у майбутньому уряді ФРН

Соціал-демократична партія Німеччини оголосила перелік своїх кандидатів на посади міністрів у новому уряді.
Політика9 березня 2018 р.
Гайко Маас

Новий глава німецького МЗС: Переможець, який програвав

Новий глава німецького МЗС: Переможець, який програвав

Новий глава німецького МЗС з числа тих політиків, які після поразок завжди виходять переможцями.
Політика8 березня 2018 р.
Борець з ненавистю в соцмережах Гайко Маас очолить МЗС Німеччини - ЗМІ

ЗМІ: Новим очільником МЗС ФРН буде Гайко Маас

ЗМІ: Новим очільником МЗС ФРН буде Гайко Маас

Новим міністром закордонних справ Німеччини стане Гайко Маас, повідомляють ЗМІ.
Політика8 березня 2018 р.
Зіґмар Ґабріель втратить міністерський портфель

Ґабріель втратить посаду глави МЗС у новому німецькому уряді

Ґабріель втратить посаду глави МЗС у новому німецькому уряді

Глава МЗС ФРН Зіґмар Ґабріель повідомив, що у новому уряді він більше не буде міністром.
Політика8 березня 2018 р.
Мевлют Чавушоглу (ліворуч) та Зіґмар Ґабріель під час зустрічі в Берліні

Анкара закликає Берлін послабити попередження для туристів

Анкара закликає Берлін послабити попередження для туристів

Із закликом послабити застереження для німецьких туристів звернувся голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
Політика6 березня 2018 р.
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Точка зору

Kommentarbild Michael Wolffsohn

Німеччина та Ізраїль - "особливі" відносини?

Міхаель Вольффсон
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Політика19 квітня 2018 р.
Єнс Турау

Альфа-самець іде

Єнс Турау
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Політика8 березня 2018 р.
DW Katharina Kroll

Американські гірки німецької політики

Катаріна Кроль
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Політика9 лютого 2018 р.
Єнс Турау

Глава МЗС Німеччини виступає на підтримку іншої Європи

Єнс Турау
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Політика5 грудня 2017 р.
Strack Christoph Kommentarbild App

Нарешті зміна курсу Берліна щодо Туреччини!

Крістоф Штрак
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Політика21 липня 2017 р.
Сабіне Кінкарц

Геть з "Інджирліку"!

Сабіне Кінкарц
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Політика5 червня 2017 р.