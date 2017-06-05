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Зіґмар Ґабріель
Тема
Зіґмар Ґабріель - німецький політик, соціал-демократ.
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Докладно
Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна
Німецькі соціал-демократи вирішують, як ставитися до Путіна
Шредер каже одне, Ґабріель - інше, а канцлер Шольц темнить. Як у СДПН шукали єдиний підхід щодо Кремля.
Політика
01.02.2022
1 лютого 2022 р.
СДПН назвала імена своїх міністрів у майбутньому уряді ФРН
СДПН назвала імена своїх міністрів у майбутньому уряді ФРН
Соціал-демократична партія Німеччини оголосила перелік своїх кандидатів на посади міністрів у новому уряді.
Політика
09.03.2018
9 березня 2018 р.
Новий глава німецького МЗС: Переможець, який програвав
Новий глава німецького МЗС: Переможець, який програвав
Новий глава німецького МЗС з числа тих політиків, які після поразок завжди виходять переможцями.
Політика
08.03.2018
8 березня 2018 р.
ЗМІ: Новим очільником МЗС ФРН буде Гайко Маас
ЗМІ: Новим очільником МЗС ФРН буде Гайко Маас
Новим міністром закордонних справ Німеччини стане Гайко Маас, повідомляють ЗМІ.
Політика
08.03.2018
8 березня 2018 р.
Ґабріель втратить посаду глави МЗС у новому німецькому уряді
Ґабріель втратить посаду глави МЗС у новому німецькому уряді
Глава МЗС ФРН Зіґмар Ґабріель повідомив, що у новому уряді він більше не буде міністром.
Політика
08.03.2018
8 березня 2018 р.
Анкара закликає Берлін послабити попередження для туристів
Анкара закликає Берлін послабити попередження для туристів
Із закликом послабити застереження для німецьких туристів звернувся голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
Політика
06.03.2018
6 березня 2018 р.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Німеччина та Ізраїль - "особливі" відносини?
Міхаель Вольффсон
Коментар
Політика
19.04.2018
19 квітня 2018 р.
Альфа-самець іде
Єнс Турау
Коментар
Політика
08.03.2018
8 березня 2018 р.
Американські гірки німецької політики
Катаріна Кроль
Коментар
Політика
09.02.2018
9 лютого 2018 р.
Глава МЗС Німеччини виступає на підтримку іншої Європи
Єнс Турау
Коментар
Політика
05.12.2017
5 грудня 2017 р.
Нарешті зміна курсу Берліна щодо Туреччини!
Крістоф Штрак
Коментар
Політика
21.07.2017
21 липня 2017 р.
Геть з "Інджирліку"!
Сабіне Кінкарц
Коментар
Політика
05.06.2017
5 червня 2017 р.
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