Президент ФРН вперше визнав власні помилки у політиці щодо Росії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр (Frank-Walter Steinmeier) вперше визнав помилки у політиці щодо Росії. Про це він сказав у понеділок, 4 квітня. "Моя прихильність до газопроводу "Північний потік-2" була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери", - цитує Штайнмайєра агентство dpa.

Також президент ФРН визнав невдачу "зі створенням загальноєвропейського будинку за участю Росії" та спробою включити Росію у "спільну архітектуру європейської безпеки".

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За словами Штайнмайєра, його помилка полягала в тому, що він не міг собі уявити, що Володимир Путін через "імперське божевілля, що охопило його, піде на повний економічний, політичний і моральний розпад своєї країни".

Критика Штайнмайєра

Посол України в Німеччині Андрій Мельник неодноразово звинувачував Штайнмайєра у надмірній близькості до Росії та у значній залежності ФРН від російського вугілля, а також нафти та газу. "Штайнмаєр протягом десятиліть плів павутиння контактів з Росією. До цього залучені багато людей, котрі мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції", - заявив Мельник.

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Ще одним аспектом, який згадав український посол, стала координація поставок німецької зброї для України. На думку Мельника, міністерство оборони ФРН могло би краще координувати свої дії з української стороною для узгодження всіх питань, пов'язаних зі списком потрібних Україні озброєнь та спорядження.