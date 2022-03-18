Президент ФРН: Війна проти України - застереження західним демократіям

Президент Німеччини (Frank-Walter Steinmeier) розцінює розв'язану Росією війну проти України як застереження до всіх західних демократій. "Коли ми бачимо, як завзято борються українці за демократію та свободу на їхній батьківщині, це є і нагадуванням для нас: такі досягнення ніколи не гарантовані назавжди", - заявив Штайнмаєр в інтерв'ю німецькому інформаційному порталу t-online, опублікованому в п'ятницю, 18 березня.

Він підкреслив, що демократія вимагає активних дій і буде живою, "тільки якщо суспільство справді хоче її". Президент ФРН схвально відгукнувся про велику солідарність із українськими біженцями, яку виявляють зараз мешканці Німеччини.

"У нас дуже велике співчуття до цих людей і обурення у зв'язку з тим, що Росія загрожує так багатьом із них і змушує тікати. Але є й усвідомлення того, що солідарність, яку ми зараз проявляємо, не є питанням двох-трьох тижнів, а вимагає тривалих зусиль", - сказав Штайнмайєр, принагідно зазначивши, що Німеччина винесла уроки з міграційної кризи 2015-2016 років.