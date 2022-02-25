Президент Німеччини закликає Путіна негайно припинити війну в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у п'ятницю, 25 лютого закликав російського президента Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні.

"Зупиніть божевілля цієї війни. Негайно!" - закликав лідер ФРН. Він також зазначив, що Путін "розв'язав агресивну війну проти України під брехливими приводами".

Водночас Штайнмаєр наголосив, що ніхто не хоче ворожнечі з російським народом. Втім, на його думку, "така несправедливість не може залишатися без відповіді". Лідер ФРН також закликав німців проявити солідарність з Україною - шляхом участі в масових акціях на протест війні по всій Німеччині. "Російський президент ні на секунду не повинен повірити, що люди в Німеччині та Європі просто миряться із цим жорстоким насильством", - каже Штайнмаєр. Як він зазначає, Німеччина "зробить усе можливе, щоб стримати і відмовити Путіна від насильства щодо наших партнерів по Альянсу".

Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

За даними генштабу ЗСУ, на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ, основною метою операції є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до Криму.