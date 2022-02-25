ЗСУ змусили війська РФ відступити з Чернігова - Залужний

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Українська армія запобігла прориву російських військ безпосередньо поблизу Чернігова. Військова техніка РФ змушена була відступити, повідомляє ЗСУ.
Збройним силам України (ЗСУ) вдалось відбити атаку російських військ в районі Чернігова та змусити їх відступити, про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у п'ятницю, 25 лютого, на своїй сторінці у Facebook.
"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Седнева та з Городні у Семенівку", - заявив він. За словами головнокомандувача ЗСУ, захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.
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Раніше повідомлялось, що на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ, основною метою операції є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до Криму.
У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.