ЗСУ змусили війська РФ відступити з Чернігова - Залужний

Збройним силам України (ЗСУ) вдалось відбити атаку російських військ в районі Чернігова та змусити їх відступити, про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у п'ятницю, 25 лютого, на своїй сторінці у Facebook.

"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Седнева та з Городні у Семенівку", - заявив він. За словами головнокомандувача ЗСУ, захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян.

Читайте також: Зеленський: Україна під атаками російських ракет, під ударами цивільні об'єкти

Раніше повідомлялось, що на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ, основною метою операції є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до Криму.

Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.