Другий день наступу РФ: на Київ здійснили ракетну атаку

У Києві близько 4:20 ранку (за місцевим часом) у п'ятницю, 25 лютого, сталися вибухи. За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, по українській столиці завдали ракетні удари.
Пресцентр Сухопутних військ Збройних сил України повідомив також, що протиповітряна оборона "не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці". "Російські військові злочинці обстріляли мирні райони Києва", - заявили військові.
Державна служба надзвичайних ситуацій України (ДСНС) поінформувала, що вибухонебезпечний предмет потрапив у житлову багатоповерхівку по вулиці Кошиця, 7а, у Дарницькому районі міста. "1 секція - 10 поверхова - влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція - 16 поверхова - влучання на рівні 8-9 поверхів", повідомила рятувальна служба. Будинок охопила пожежа.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок, за попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані. "Швидкі везуть людей у лікарні. На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби. Будинок палає, є загроза руйнування", - написав Кличко зранку п'ятниці.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав: "Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала щось подібне в 1941 році, коли на неї напала нацистська Німеччина. Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна. Ізолюйте Росію. Розірвіть всі зв'язки. Проженіть звідусіль".
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Автор: Марина Барановська