 В Україні проведуть загальну мобілізацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

В Україні проведуть загальну мобілізацію

У зв'язку з нападом Росії на Україну президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про загальну мобілізацію".

Український солдат під час навчань

Український солдат під час навчань. Фото з архіву

У зв'язку з нападом Росії на Україну президент України Володимир Зеленський підписав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію" у четвер, 24 лютого.

Мобілізацію проведуть у всіх областях протягом 90 діб від дня набуття чинності указом. Документ опубліковано на сайті президента України.

Раніше українським чоловікам у віці 18-60 років заборонили виїзд за межі держави на період дії воєнного стану. Про це повідомив керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков. "Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон!" - написав Меньшиков на Facebook увечері в четвер.

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Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

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    Автор: Марина Барановська


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