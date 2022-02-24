Шольц застеріг Путіна від нападу на країни-члени НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг президента РФ Володимира Путіна від нападу на країни-члени НАТО. Він сказав про це у зверненні в четвер, 24 лютого, яке транслювали німецькі телеканали.

"Нині ми переживаємо початок війни, якого ми не бачили за останні понад 75 років", - цитує Шольца інформагенція AFP. Путін не має недооцінювати готовність НАТО захищати всіх членів Альянсу, заявив Шольц. Це "категорично стосується партнерів НАТО у Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччині - без будь-яких компромісів".

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Члени НАТО "всіма доступними способами" запобігатимуть поширенню конфлікту на інші держави, уточнив Шольц. "Німеччина і її союзники знають, як себе захистити", - додав очільник німецького уряду.

Що сказав Шольц про Україну

За допомогою вторгнення в Україну Путін намагається насильницьки перекроїти кордони в Європі і, ймовірно, "стерти з мапи світу цілу країну", заявив Шольц. Він вважає Путіна одноосібно відповідальним за війну з Україною. "Він сам, а не російський народ, вирішив на користь цієї війни", - сказав канцлер.

Шольц вимагає від Путіна негайно припинити бойові дії, вивести російські війська з України, скасувати незаконне російське "визнання" окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. "Путін не переможе", - вважає канцлер.

Німецький уряд закликав німецьких громадян, які перебувають в Україні, негайно виїхати звідти. За даними німецького МЗС, в Україні перебувають сотні німців.

Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

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