  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза

Чернігів

Тема

Чернігів - місто на півночі України.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Майдан Свободи у Харкові - до і після російського обстрілу

Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України

У проєкті "Листівки з України" Український інститут зібрав уже понад 380 об'єктів, показавши їх до й після руйнування.
Культура18 серпня 2022 р.10 фото
Чернігів після російської навали. На фото: зруйнована російською армією міська школа

Танкіст з РФ визнав провину в обстрілі будинку в Чернігові

Танкіст з РФ визнав провину в обстрілі будинку в Чернігові

Суд у Чернігові розпочав слухання в справі російського танкіста, який обстріляв житлову багатоповерхівку.
Правова держава30 червня 2022 р.
Дорожній знак у Чернігові з написом: "В последний путь Россия", фото 13 квітня

TikTok із бомбосховища: історія Валерії Шашенок із Чернігова

TikTok із бомбосховища: історія Валерії Шашенок із Чернігова

Історія 20-річної української тіктокерки Валерії Шашенок, яка стала популярною завдяки постам із бомбосховища.
Суспільство17 травня 2022 р.
Освідчення Україні

Освідчення Україні

Освідчення Україні

Українська екскурсоводка Наталя Власенко любить свою країну, незважаючи на зміни, спричинені війною.
Суспільство3 травня 2022 р.10 фото
external

Руїни Чернігова: щонайменше загинули понад 700 людей

Руїни Чернігова: щонайменше загинули понад 700 людей

Чернігів оговтується після місячної облоги російськими військами. Ось що там наробила армія РФ.
Конфлікти19 квітня 2022 р.03:39 хв.

Чернігів після російської навали (фоторепортаж)

Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань.
Конфлікти15 квітня 2022 р.
Пропустити розділ DW рекомендує

DW рекомендує

external

Чернігів: руйнівний слід російських окупантів

Чернігів пережив багатотижневу облогу і вистояв.Смерть і руйнування - це все, що залишили після себе російські окупанти.
Конфлікти13 квітня 2022 р.02:26 хв.
external

Чому українці не носять одяг Made in Ukraine

Україна шиє одяг для відомих модних брендів, але придбати його можна лише в Європі. Чому невигідно шити для українців?
Економіка17 грудня 2021 р.07:11 хв.