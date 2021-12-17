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Чернігів
Тема
Чернігів - місто на півночі України.
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Докладно
Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України
Зруйноване минуле: як війна понівечила об'єкти культурної спадщини України
У проєкті "Листівки з України" Український інститут зібрав уже понад 380 об'єктів, показавши їх до й після руйнування.
Культура
18.08.2022
18 серпня 2022 р.
10 фото
Танкіст з РФ визнав провину в обстрілі будинку в Чернігові
Танкіст з РФ визнав провину в обстрілі будинку в Чернігові
Суд у Чернігові розпочав слухання в справі російського танкіста, який обстріляв житлову багатоповерхівку.
Правова держава
30.06.2022
30 червня 2022 р.
TikTok із бомбосховища: історія Валерії Шашенок із Чернігова
TikTok із бомбосховища: історія Валерії Шашенок із Чернігова
Історія 20-річної української тіктокерки Валерії Шашенок, яка стала популярною завдяки постам із бомбосховища.
Суспільство
17.05.2022
17 травня 2022 р.
Освідчення Україні
Освідчення Україні
Українська екскурсоводка Наталя Власенко любить свою країну, незважаючи на зміни, спричинені війною.
Суспільство
03.05.2022
3 травня 2022 р.
10 фото
Руїни Чернігова: щонайменше загинули понад 700 людей
Руїни Чернігова: щонайменше загинули понад 700 людей
Чернігів оговтується після місячної облоги російськими військами. Ось що там наробила армія РФ.
Конфлікти
19.04.2022
19 квітня 2022 р.
03:39 хв.
Чернігів після російської навали (фоторепортаж)
Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань.
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15 квітня 2022 р.
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Чому українці не носять одяг Made in Ukraine
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