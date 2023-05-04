Як волонтер став учасником секретних операцій ГУР

СуспільствоУкраїнаЯк волонтер став учасником секретних операцій ГУРTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова10.05.202410 травня 2024 р.Зміїний, "вишки Бойка", Тарханкут: Артем Ракітін - учасник найвідоміших спецоперацій ГУР під час повномасштабної війни в Україні. Про евакуацію людей під обстрілами РФ, запрошення в ГУР, операції в Криму і тяжке поранення він розповів DW. https://p.dw.com/p/4esHfРеклама