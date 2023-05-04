Як волонтер став учасником секретних операцій ГУР

Вікторія Покатілова

10.05.2024 10 травня 2024 р.

Зміїний, "вишки Бойка", Тарханкут: Артем Ракітін - учасник найвідоміших спецоперацій ГУР під час повномасштабної війни в Україні. Про евакуацію людей під обстрілами РФ, запрошення в ГУР, операції в Криму і тяжке поранення він розповів DW.