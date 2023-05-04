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СуспільствоУкраїна

Як волонтер став учасником секретних операцій ГУР

Вікторія Покатілова
10 травня 2024 р.

Зміїний, "вишки Бойка", Тарханкут: Артем Ракітін - учасник найвідоміших спецоперацій ГУР під час повномасштабної війни в Україні. Про евакуацію людей під обстрілами РФ, запрошення в ГУР, операції в Криму і тяжке поранення він розповів DW.

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