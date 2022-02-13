Штайнмаєр закликав Путіна "зняти зашморг з шиї України"

Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), вдруге обраний президентом Німеччини, закликав російського лідера Володимира Путіна терміново розпочати мирне врегулювання конфлікту навколо України. Відповідну заяву політик зробив в неділю, 13 лютого, після того, як Федеральні збори переобрали його на посаду.

"Я звертаюсь до президента Путіна. Зніміть зашморг з шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир у Європі", - підкреслив Штайнмаєр.

Президент Німеччини попередив про серйозність загрози: "Ми перебуваємо у небезпеці, (що пов'язана з ймовірністю - Ред.) військового конфлікту, війни у Східній Європі". "Відповідальність за це несе Росія", - підкреслив він.

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Штайнмаєр до Путіна: Не варто недооцінювати силу демократії

"Я можу тільки попередити президента Путіна: не варто недооцінювати силу демократії", зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

За словами президента ФРН, "зростання чисельності російських військ" біля кордону з Україною неможливо трактувати хибним чином. "Це - загроза для України", і таким і був задум, переконаний він.

Проте українці мають "право на життя без страху і загроз", право на "самовизначення та суверенітет". Тим, хто намагається це зруйнувати, "ми дамо рішучу відповідь", - підсумував Штайнмаєр.

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Переобрання президентом Німеччини

Політика 13 лютого переобрали на посаду президента ФРН на другий термін. За його кандидатуру проголосувала більшість членів Федеральних зборів - 1045 з 1425 голосів, що були визнані дійсними. 86 членів зборів утрималися, ще 294 проголосували за інших кандидатів.

Як і очікувалося, 66-річний Штайнмаєр здобув перемогу вже в першому турі, його підтримували всі найбільші політсили, що входять до правлячої коаліції Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Союз 90/"зелені" та Вільна демократична партія (ВДП), а також консервативний блок ХДС/ХСС. Разом ці партії мають більшість у Федеральних зборах.