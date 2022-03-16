 Коментар: Для солідарності ФРН з Україною потрібні конкретні дії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Для солідарності ФРН з Україною потрібні конкретні дії

Президент України Володимир Зеленський розчарований Німеччиною. І він має рацію, адже самих лише слів, що засуджують напад Росії на Україну і демонструють солідарність з Україною, замало, вважає Катаріна Кроль.

Депутати Бундестагу аплодують президентові України Володимиру Зеленському

Депутати Бундестагу аплодують президентові України Володимиру Зеленському після його виступу, 17 березня

Слова слід підтверджувати вчинками. Тільки тоді хтось заслуговує на довіру. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до депутатів Бундестагу висловив серйозний закид на адресу німців. Виступаючи перед парламентаріями ФРН, він вражаюче нагадав про жахіття війни. До речі, нагадав про широко відоме гасло "Більше ніколи не допустимо", що пообіцяла Німеччина після Другої світової війни.

Однак вже понад три тижні в Україні лютує жорстока агресивна війна. Понад три тижні щоденних нестерпних страждань та руйнувань, чому не видно кінця. А президент Зеленський недвозначно тримає перед німцями дзеркало, вказуючи на те, що Німеччина й досі веде бізнес із тими, хто бомбить і обстрілює його країну. Газовий та нафтовий бізнес (ФРН з Росією. - Ред.) триває, а німецькі компанії, як і раніше, заробляють гроші в Росії.

Економіку та цінності розділяти не можна

Чого ж тоді варті всі ці висловлювання солідарності, слова про співчуття та потрясіння, синьо-жовті вогні всюди на будівлях у Німеччині? Це гірке запитання має поставити собі Німеччина після виступу українського президента. Страх перед економічними втратами не має переважувати готовність допомогти.

Катаріна Кроль

Катаріна Кроль

Якщо Німеччина справді серйозно ставиться до своїх цінностей, то тепер вона має зробити значно більше. Тому що економіку та цінності не можна розділяти. Саме це означає припинення імпорту газу та нафти (з Росії. - Ред.). Навіть попри високу ціну такого кроку.

За словами Зеленського, ще задовго до початку війни Німеччина пропускала повз вуха заклики про допомогу з боку України: ні членства в ЄС, ні вступ до НАТО, ні зупинки "Північного потоку-2". Тепер Німеччина не може собі дозволити знову реагувати занадто пізно, натомість вона має ухвалити подальші швидкі рішення.

Треба чинити неможливе власноруч

За кілька днів після початку війни канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) говорив про переломний момент. І потім відповідним чином діяв, ухвалюючи політичні рішення. Постачання зброї в Україну, програма переозброєння Бундесверу, жорсткі економічні санкції проти Росії. Все це було правильно, добре і своєчасно.

Читайте також: Війна Путіна з Україною: дні, що змінили курс Німеччини на 180 градусів

Тепер президент Зеленський закликав Німеччину терміново зробити ще більше. Але відповіді у Бундестазі не отримав - ні від канцлера, ні від депутатів парламенту. Фракції партій, які входять до урядової коаліції, не захотіли розпочинати дискусію. Єдине, що отримав президент Зеленський - це оплески, якими стоячи нагородили його депутати Бундестагу. Вони ще аплодували, коли Зеленський зник з екрана. А далі у Бундестазі все пішло згідно з регламентом. Вітали депутатів-іменинників. Коротше, наче й не було нічого. Така гучна мовчанка як цього разу, в Бундестазі спостерігалася рідко.

Треба чинити неможливе власноруч. Це написав Еріх Кестнер (Erich Kästner). Канцлер Шольц показав на початку війни, що може взяти на себе ініціативу: йому знадобилося кілька днів, щоб ухвалити важливі рішення. Сподіваюся, тепер він так само швидко й відповідним чином відреагує.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 03:41

Зеленський у Бундестазі: "Пане Шольц, руйнуйте цю стіну!" (17.03.2022)

Також за темою

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Schloss in Versailles nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union EU eine Pressekonferenz. Thema des Gipfels war die aktuelle Entwicklung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Посол України закликав канцлера ФРН виступити із заявою щодо війни в Україні 16.03.2022

Президент України Зеленський 17 березня звернеться із відеопосланням до депутатів Бундестагу. Посол України у ФРН Мельник вважає, що канцлер Шольц має одразу після цього виступити з урядовою заявою.

17.03.2022, Berlin: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf einer Videoleinwand im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Як президент України Зеленський виступав перед депутатами Бундестагу 17.03.2022

У відеозверненні до німецьких парламентаріїв президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину вжити додаткових заходів для того, щоб зупинити агресію Росії. Репортаж DW із Бундестагу.

Komponist Valentin Silvestrov, am 13.03. in Berlin. Co: DW (es sind stills aus dem Drehmaterial)

Валентин Сильвестров: "Що ви коїте, чорти кремлівські?" 17.03.2022

Найбільший сучасний композитор, який вимушено залишив рідний Київ, поговорив з DW про війну проти його країни - України, про українську музику та про бойкот російської культури.

Реклама

Докладно

Депутати Бундестагу аплодують президентові України Володимиру Зеленському

Для солідарності ФРН з Україною потрібні конкретні дії

Президент Володимир Зеленський розчарований у Німеччині. І небезпідставно, вважає Катаріна Кроль.  

Українці зможуть користуватися PayPal

Платіжна система PayPal повноцінно запрацювала в Україні

Українці вже зараз можуть користуватися усіма перевагами платіжної системи PayPal, повідомив глава мінцифри.  