У Бундестазі пояснили відмову ФРН постачати зброю Україні

Поки тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією, Німеччина не повинна постачати зброю Києву, вважає заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff). Про це він заявив у інтерв'ю DW у понеділок, 31 січня.

Депутат Бундестагу наголосив, що на випадок військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

Німеччина підтримує Україну у багатьох сферах

"Ми підтримуємо збройні сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в Європейському Союзі для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні як можемо", - зазначив він. При цьому на даному етапі йдеться насамперед про переговорний процес, підкреслив Ламбсдорфф, зазначивши, що в дипломатичній сфері залишається ще багато варіантів, які варто розглянути. Зокрема, за його словами, у рамках ООН необхідно винести конфлікт із РФ на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там Росія не має права вето.

За його словами, якщо українці хочуть придбати зброю, вони знають де це можна зробити, про що також сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту німецької колеги Анналени Бербок (Annalena Baerbock).

У разі агресії можливі всі варіанти

Відповідаючи на запитання щодо можливості виключення для України в політиці Берліна, яка передбачає відмову від постачання зброї до регіонів воєнних конфліктів, Ламбсдорфф зазначив, що це було зроблено лише двічі - у випадку іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, який уже відбувався, зазначив депутат.

"При цьому з російською стороною говорити можливо, хоч і важко, що ми й робимо разом із нашими союзниками", - наголосив він. У той же час уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі, нагадав він.

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Позиція Німеччини щодо зброї

Україна, яка побоюється вторгнення російських військ, уже неодноразово закликала країни Заходу, зокрема й Німеччину, до постачання зброї. На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж нині. Позиція непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду. Утім, останнім часом у політичних колах ФРН лунає дедалі більше закликів її переглянути та зробити виняток для України.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) раніше оголосила, що Німеччина виділила 5,3 мільйона євро на мобільний польовий госпіталь, а також поставить Україні п'ять тисяч військових шоломів. В Україні вважають таку допомогу недостатньою.

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