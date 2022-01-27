 Україна отримає 73 мільйона євро технічної допомоги від Данії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

Україна отримає 73 мільйона євро технічної допомоги від Данії

Україна і Данія також домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку двосторонньої угоди з будівництва кораблів для прикордонників на базі української інфраструктури.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Копенгагені

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Копенгагені

Україна отримає 73 мільйона євро технічної допомоги від Данії в межах наступної фази Данської програми європейського сусідства DANEP для підтримки забезпечення фінансової та економічної стабільності України. Про це йдеться у заяві МЗС України після переговорів Дмитра Кулеби з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені у четвер, 27 січня.

Україна стане ключовим отримувачем технічної допомоги Данії протягом 2022-2026 років, наголосили в українському МЗС.

Окрім технічної допомоги, данський уряд виділив 22 мільйона євро на посилення сектору безпеки України в рамках Програми миру та стабілізації на 2022-2025 роки.

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Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен

Інвестиції в суднобудування

Під час зустрічі урядовці обговорили втілення спільних інвестиційних проєктів. Окрему увагу приділили можливостям будівництва данськими компаніями в Україні суден багатоцільового призначення, зокрема для потреб українських прикордонників та рятувальних служб.

Україна та Данія домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку проєкту двосторонньої угоди щодо будівництва суден на базі української інфраструктури.

Глава українського МЗС подякував прем'єрці за проактивну позицію Данії у протидії спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

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