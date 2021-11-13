 Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2021

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Україна пришвидшить створення бази ВМС у Бердянську - міністр оборони

Будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ "Схід" буде пришвидшено - відповідне доручення дасть новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков за результатами робочої поїздки в Бердянськ.

Україна планує пришвидшити створення військово-морської бази на Азовському морі.

Україна планує пришвидшити створення військово-морської бази на Азовському морі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про намір пришвидшити будівництво бази Військово-морських сил ЗСУ "Схід" у Бердянську в Запорізькій області. Про це він заявив під час ознайомлення з ходом будівництва бази у суботу, 13 листопада, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

За словами міністра, після окупації Криму та дестабілізації ситуації в окремих районах Донбасу "Росія намагається де-факто окупувати й Азовське море, і це вже створило системні загрози для судноплавства".

"Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей у цьому напрямі та розвиток ВМС загалом є одним із пріоритетів", - заявив міністр.

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Що планують побудувати на базі ВМС?

Своєю чергою командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомив, що на баланс міноборони буде передано ділянку в понад три гектари, де буде розміщено командування бази, два дивізіони кораблів, а саме: дивізіон малих броньованих артилерійських катерів і патрульних катерів типу Mark VI та дивізіон суден забезпечення.

Також тут будуть дислокуватися радіотехнічний підрозділ та підрозділ боротьби із протидиверсійними засобами. У 2021-му році вже виділена земельна ділянка на майже півтора гектари, де зводиться казармений комплекс для 200 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

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Міжнародні партнери допомагають Україні в розбудові флоту 

За словами міністра оборони Резнікова, наразі два американські патрульні катери класу типу Island морським шляхом здійснюють перехід в Україну. Крім того, два катери Island вже виконують завдання у складі національного флоту.

Резніков також зауважив, що в суботу на турецькій верфі розпочалося будівництво корпусу головного корвету типу ADA для потреб українського флоту. Також нещодавно на озброєння ВМС надійшов перший безпілотний комплекс Bayraktar.

Нагадаємо, 19 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про плани реалізувати в Україні до 2035 року масштабну програму з розвитку Військово-морського флоту.  Власне, ідеться про малі підводні човни, корвети й військові катери. Крім того, планується розпочати розвиток військово-морських баз.

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