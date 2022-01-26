Кулеба: Україна не погодиться з прийнятими за її спиною поступками в бік РФ

Україна "нікому не дозволить нав'язати будь-які поступки" в рамках зусиль щодо деескалації загрози конфлікту з Росією. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу CNNу вівторок, 25 січня.

Глава українського МЗС підкреслив, що Київ не піде на жодні компроміси, що спрямовані на умиротворення президента Росії Володимира Путіна, на тлі побоювань вторгнення Росії на територію України.

"Якщо хтось піде на поступки стосовно України, за спиною України, по-перше, ми на це не погодимось. Ми не будемо у положенні країни, яка бере слухавку, вислуховує вказівки великої держави та слідує їм", - сказав він. Кулеба додав, що Україна вже заплатила високу ціну за право вирішувати власне майбутнє, у тому числі 15 тисячами життів своїх громадян.

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Україна не має сумнівів у підтримці США

Міністр зазначив, що не має сумнівів у відданості США захисту України, попри коментарі американського президента Джо Байдена, за словами якого "незначне вторгнення" російських військ на українську територію може не спричинити жорстоку реакцію з боку НАТО.

При цьому Кулеба назвав "передчасними" плани США скоротити чисельність свого посольства у Києві за рахунок категорії найманих робітників, а також членів дипломатичного персоналу. Він сказав, що поважає право кожної країни на захист своїх громадян, але, на його думку, евакуація "сіє паніку" та грає на руку Путіну, який намагається "дестабілізувати Україну зсередини".

Водночас, міністр вважає, що США "точно" не перебільшують загрозу з боку Росії.

Сьогодні у Парижі має відбутися зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії. За даними ЗМІ, під час консультацій, зокрема, хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу.