Блінкен запевнив Кулебу у швидкій та жорсткій відповіді Заходу на вторгнення РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що за у разі будь-якого вторгнення Росія стикнеться зі швидкою, жорсткою та об’єднаною відповіддю Сполучених Штатів та союзників. Про це йдеться на сайті Білого дому за підсумками телефонної розмови двох дипломатів у п'ятницю, 21 січня.

"Секретар поінформував міністра закордонних справ Кулебу про його зустрічі з представниками країн Альянсу та Росії в Берліні та Женеві та наголосив, що будь-яке подальше вторгнення РФ зустрінеться зі швидкою, жорсткою та об’єднаною відповіддю США та союзників", - йдеться у заяві пресслужби.

Крім того, Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на принципі "жодних рішень про Україну без України".

Обговорили обороноздатність України

Водночас за словами Кулеби, дипломати обговорили подальше зміцнення обороноздатності України, йдеться у Twitter міністра. Він подякував Блінкену за тісну координацію та зазначив, що "дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини".

Зустріч Лаврова та Блінкена

Нагадаємо, що 21 січня Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Сторони домовилися, що США наступного тижня дадуть письмові відповіді на проєкт угоди Росії щодо так званих гарантій безпеки. Утім, за словами Блінкена, це буде не пряма відповідь, а Вашингтон підніме власні питання.

Водночас США не підуть на кроки, які перешкоджали би суверенному праву українського народу писати своє власне майбутнє, сказав держсекретар. Він закликав Лаврова довести свою заяву про те, що РФ не планує нового вторгнення в Україну через відведення військових від кордону України. Глава МЗС РФ натомість зауважив, що було б логічним показати відповідь людям, тому проситиме Блінкена опублікувати документ. 19 січня Блінкен відвідав Київ і запевнив у збільшенні військової допомоги Україні в разі нападу Росії.

Перший раунд дипломатичних переговорів США та РФ

10 січня у Женеві відбулись перші переговори між США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. В Альянсі наголошують, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть розв'язувати питання готовності України до вступу в НАТО.

В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, аби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.