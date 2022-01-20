Безпекова допомога США Україні сягнула рекордних 650 мільйонів доларів у 2021

Адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці 2021 року виділила Україні додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги. Таким чином річний обсяг оборонної допомоги США Україні сягнув рекордних з 2014 року 650 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в четвер, 20 січня.

"Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до 650 мільйонів доларів за 2021 рік. І це більше, ніж у будь-який рік із 2014", - зазначив Кулеба.

За його словами, виділення додаткових 200 мільйонів доларів не було передбачене заздалегідь. "Це швидка оборонна допомога з боку США", - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв раніше американський канал CNN з посиланням на власні джерела, йдеться про постачання переважно того ж оборонного обладнання, яке США надавали Україній раніше. Зокрема, це стрілецька зброя, боєприпаси, захищені засоби зв'язку, медичне обладнання та інші засоби. При цьому, як вказувало видання, виділення цієї допомоги відбулося без публічного оголошення.

Читайте також: Блінкен у Києві: США збільшать військову допомогу Україні в разі нападу РФ

Допомога у разі вторгнення РФ

Кулеба також додав, що в разі вторгнення Російської Федерації, США готові надати Україні додаткові обсяги оборонної зброї, включно з летальною. "США готові надалі зміцнювати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет в 60 мільйонів доларів, який ми отримали в грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною. Оборонною, але летальною", - зазначив міністр.

Окрім того, Кулеба запевнив, що Сполучені Штати розробили пакет "дуже болючих санкцій проти РФ, які здатні завдати руйнівного економічного удару". За його словами, в цьому питанні завершується узгодження дій між США та їхніми європейськими партнерами. "Принципово, що рішення у Вашингтоні вже ухвалене: США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям", - сказав Кулеба.

Читайте також: Байден: У разі вторгнення в Україну на РФ чекають катастрофічні економічні санкції

З 2014 року Вашингтон виділив Києву більше 2,5 мільярда доларів на підтримку обороноздатності. На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України.