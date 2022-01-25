На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ

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26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.
Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися у середу, 26 січня, в Парижі. Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці 25 січня.
Як відомо, донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.
Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".
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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує 28 січня провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо деескалації конфлікту навколо України. У Єлисейському палаці вважають, що хорошим сигналом деескалації, зокрема, став би тиск з боку Росії на підтримуваних нею сепаратистів, щоб провести з Києвом переговори про статус Донбасу.
Факт переговорів політичних радників у Парижі підтвердив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, на них йтиметься про режим припинення вогню на Донбасі, а також про кожен із пунктів Мінських угод. При цьому Єрмак очікує, що під час переговорів Німеччина та Франція займатимуть проактивну позицію.
7 січня Макрон разом із німецькою стороною ініціював нову зустріч у "нормандському форматі".
До цього Росія відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести восени 2021 року в Парижі. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між російським, німецьким і французьким міністрами закордонних справ. Це пояснили тим, що позиція й підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.
Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні очільників МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.