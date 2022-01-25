На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися у середу, 26 січня, в Парижі. Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці 25 січня.

Як відомо, донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує 28 січня провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо деескалації конфлікту навколо України. У Єлисейському палаці вважають, що хорошим сигналом деескалації, зокрема, став би тиск з боку Росії на підтримуваних нею сепаратистів, щоб провести з Києвом переговори про статус Донбасу.

Єрмак очікує припинення вогню на Донбасі

Факт переговорів політичних радників у Парижі підтвердив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, на них йтиметься про режим припинення вогню на Донбасі, а також про кожен із пунктів Мінських угод. При цьому Єрмак очікує, що під час переговорів Німеччина та Франція займатимуть проактивну позицію.

Розмороження "нормандського формату"?

7 січня Макрон разом із німецькою стороною ініціював нову зустріч у "нормандському форматі".

До цього Росія відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести восени 2021 року в Парижі. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між російським, німецьким і французьким міністрами закордонних справ. Це пояснили тим, що позиція й підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.

Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні очільників МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви.