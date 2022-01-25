 На зустрічі радників ″нормандської четвірки″ хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ

26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Єлисейський палац, Париж

Єлисейський палац, Париж

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, України та Росії - мають зустрітися у середу, 26 січня, в Парижі. Під час консультацій, зокрема, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу", повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці 25 січня.

Як відомо, донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.

Також, як зазначає dpa, під час переговорів радників у Парижі йтиметься про "гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України".

Читайте також: Ексрадник Меркель: Єдність Заходу щодо України вразила Росію

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон планує 28 січня провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо деескалації конфлікту навколо України. У Єлисейському палаці вважають, що хорошим сигналом деескалації, зокрема, став би тиск з боку Росії на підтримуваних нею сепаратистів, щоб провести з Києвом переговори про статус Донбасу.

Єрмак очікує припинення вогню на Донбасі

Факт переговорів політичних радників у Парижі підтвердив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, на них йтиметься про режим припинення вогню на Донбасі, а також про кожен із пунктів Мінських угод. При цьому Єрмак очікує, що під час переговорів Німеччина та Франція займатимуть проактивну позицію.

Розмороження "нормандського формату"?

7 січня Макрон разом із німецькою стороною ініціював нову зустріч у "нормандському форматі".

До цього Росія відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку Франція запропонувала провести восени 2021 року в Парижі. Згодом МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування між російським, німецьким і французьким міністрами закордонних справ. Це пояснили тим, що позиція й підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" начебто зазнають перекручувань.

Востаннє країни "нормандської четвірки" проводили зустріч у форматі відеоконференції на рівні очільників МЗС у листопаді 2020 року. До цього лідери держав зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року після трирічної перерви. 

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

Реклама

Докладно

Прапори Євросоюзу

Санкції Заходу за агресію РФ проти України: що відомо?

Наскільки готові санкції, які варіанти розглядаються та наскільки швидко їх зможуть запровадити - в огляді DW.  

За прогнозами, до 2050 року кожен третій українець буде пенсіонером за віком

Як не залишитися без пенсії (відео)

Законодавці роблять ставку на запровадження накопичувальної пенсійної системи. Однак чи гарантує це пенсію?  