Зеленський заявив про 10 кроків реалізації мінських угод

Україна готова виконувати умови мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі та виписала десять кроків з їхньої реалізації, які передала США, Франції, Німеччині та РФ. Таку заяву у вівторок, 21 грудня зробив президент України Володимир Зеленський на конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Втім, у чому саме полягають ці десять кроків, Зеленський не уточнив.

"Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть коли вони говорять про виконання етапів мінських переговорів, ми говоримо, ми готові виконувати", - зауважив президент.

Натомість президент Росії Володимир Путін вчергове звинуватив Україну в невиконанні мінських угод. Під час телефонної розмови з німецьким канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) у четвер Путін сказав, що "Київ наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за мінськими домовленостями".

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Мінські домовленості

Перші угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі було підписано на початку вересня 2014 року. Мінський протокол складається з 12 пунктів, серед яких - ухвалення закону про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, забезпечення проведення дострокових місцевих виборів, виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків і найманців з території України, звільнення заручників і незаконно утримуваних осіб. Цей протокол підписали представники ОБСЄ, України, Росії та проросійські сепаратисти з самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У лютому 2015 року на саміті в Мінську лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання мінських угод. Тоді був підписаний документ, відомий як Мінськ-2. У пункті 9 даного документу говориться, що "відновлення повного контролю над державним кордоном урядом України в усій зоні конфлікту" "має початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання". Передумовою для цього має бути, зокрема, "ухвалення постійного законодавства про окремий статус Донецької та Луганської областей". Україна неодноразово порушувала питання про перегляд деяких пунктів мінських угод, але Росія таку можливість відкидає.

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