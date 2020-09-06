 Кравчук: Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2020

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Новини

Кравчук: Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді

Очільник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді. На його думку, вихід із ситуації треба шукати на рівні глав держав "нормандської четвірки".

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук (фото з архіву)

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук вважає, що Мінські угоди не можуть бути виконані в нинішньому вигляді, і вихід із цієї ситуації варто шукати на рівні глав держав "нормандської четвірки". Про це він заявив у п'ятницю, 11 вересня, в ефірі "Радіо НВ".

"Ми наразі перебуваємо в такій ситуації, досить непростій: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані через зрозумілі причини. І не можуть бути виконані, тому що тоді, коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але, згідно з міжнародними умовами та домовленостями, міжнародні угоди не можуть бути скасовані однією стороною", - сказав він, передає "Інтерфакс-Україна".

Кравчук вважає, що вихід із ситуації потрібно шукати через "нормандський формат". Він нагадав, що 11 вересня в Берліні відбувається зустріч політичних радників глав держав "нормандської четвірки", і є реальні сподівання на проведення зустрічі лідерів держав. "Я гадаю, що такі питання потрібно вирішувати лише на такому рівні, іншого я не бачу", - наголосив Кравчук.

Глава делегації України в ТКГ вважає, що питання про зміну Мінських угод можна обговорювати, якщо воно буде поставлено на порядок денний зустрічі "нормандської четвірки". "Ми думаємо, що треба вже поставити це питання на обговорення до порядку денного і визначитися. Інакше це колізія, яка завжди слугуватиме тому, хто цього захоче. А ми хочемо добитися миру. Миру потрібно добиватися на реальних можливостях, а не на побажаннях", - зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні Офіс президента України повідомив про скасування спільної інспекції в районі Шумів на Донбасі через нові вимоги Росії та ОРДЛО. До цього учасники консультацій ТКГ домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Цьому передувала заява ватажка ДНР Дениса Пушиліна про нібито порушення українськими військовими одного з пунктів домовленостей про режим припинення вогню. Він також заявив про плани обстрілів "незаконних споруд".

У Збройних силах України (ЗСУ) звинувачення спростували й пригрозили вогнем у відповідь у разі обстрілів. Спостерігачі СММ ОБСЄ у звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність якихось змін на позиціях ЗСУ у зазначеному районі. 

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