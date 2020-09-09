 Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасовується - Офіс президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасовується - Офіс президента

Спільна інспекція в районі Шумів на Донбасі скасовується через нові вимоги Росії та ОРДЛО. В Офісі президента України заявили, що ці вимоги суперечать одна одній і спотворюють характер домовленостей.

Українські військові та представники моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі

Українські військові та представники моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі

Спільна інспекція в районі Шумів на Донбасі скасовується через нові вимоги Росії та ОРДЛО, повідомляє пресслужба президента України в четвер, 10 вересня.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них (ОРДЛО - Ред.) низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об'єктивного посередника. Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням пресслужби президента України, бойовики ОРДЛО вимагають інспектувати нові населені пункти, окрім Шумів. "Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати", - зазначили у Зеленського.

У пресслужбі глави держави наголосили, що українська сторона погодилася, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей щодо режиму припинення вогню з боку України.

Натомість представники Росії та бойовики ОРДЛО фактично відмовляються "дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування - констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена", підсумувала пресслужба Зеленського.

Тим часом пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що 10 вересня "о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми". У повідомленні йдеться, що обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

Напередодні учасники консультацій Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

До цього ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей про режим припинення вогню й почали незаконно зводити позиції в районі селища Шуми. Він також заявив про плани обстрілів "незаконних споруд".

У Збройних силах України (ЗСУ) звинувачення спростували й пригрозили вогнем у відповідь у разі обстрілів. Спостерігачі СММ ОБСЄ у звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність якихось змін на позиціях ЗСУ у зазначеному районі. 

Дивитись відео 25:50

Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і "небойові втрати": чи справді на Донбасі місяць без втрат? Фактчек DW (25.08.2020)  

Також за темою

Symbolbild OSZE-Fahne

У ТКГ домовилися про спільну інспекцію біля селища Шуми за участю ОБСЄ 09.09.2020

Під час консультацій ТКГ було домовлено про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ, повідомили в Офісі президента України.

Ukraine Armee in der Ostukraine

Київ: Провокації з боку ОРДЛО не стануть підставою для зриву мирного процесу 06.09.2020

Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву всеосяжного перемир'я на Донбасі, навіть у разі поодиноких провокацій з боку ОРДЛО, наголошують в українській делегації ТКГ.

Außenminister Maas besucht Ukraine

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через заяви ватажка "ДНР" - Кулеба 05.09.2020

Через заяви ватажка "ДНР" про наміри у понеділок відкрити вогонь в районі населеного пункту Шуми, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Реклама

Докладно

Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

Вогонь знищив грецький табір для біженців "Морія"

Через нищівну пожежу в таборі для біженців "Морія" на острові Лесбос тисячі людей залишися без даху над головою.  

Symbolbild Fleischindustrie Deutschland (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

Африканську лихоманку виявили в Німеччині

Ця вірусна хвороба свиней не становить загрози для людини, однак може зашкодити Німеччині як експортеру м'яса.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  