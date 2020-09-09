Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасовується - Офіс президента

Спільна інспекція в районі Шумів на Донбасі скасовується через нові вимоги Росії та ОРДЛО, повідомляє пресслужба президента України в четвер, 10 вересня.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них (ОРДЛО - Ред.) низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об'єктивного посередника. Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно "одноразового інспектування" виключно однієї точки не відбудеться. У зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням пресслужби президента України, бойовики ОРДЛО вимагають інспектувати нові населені пункти, окрім Шумів. "Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати", - зазначили у Зеленського.

У пресслужбі глави держави наголосили, що українська сторона погодилася, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей щодо режиму припинення вогню з боку України.

Натомість представники Росії та бойовики ОРДЛО фактично відмовляються "дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування - констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена", підсумувала пресслужба Зеленського.

Тим часом пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що 10 вересня "о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми". У повідомленні йдеться, що обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

Напередодні учасники консультацій Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

До цього ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей про режим припинення вогню й почали незаконно зводити позиції в районі селища Шуми. Він також заявив про плани обстрілів "незаконних споруд".

У Збройних силах України (ЗСУ) звинувачення спростували й пригрозили вогнем у відповідь у разі обстрілів. Спостерігачі СММ ОБСЄ у звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність якихось змін на позиціях ЗСУ у зазначеному районі.