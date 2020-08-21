 Україна скликає позачергове засідання ТКГ через заяви ватажка ″ДНР″ - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Україна скликає позачергове засідання ТКГ через заяви ватажка "ДНР" - Кулеба

Через заяви ватажка "ДНР" про наміри у понеділок відкрити вогонь в районі населеного пункту Шуми, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) . Про це повідомляється у суботу, 5 вересня, на офіційній Facebook-сторінці МЗС України. Цьому предувала заява ватажка проросійських сепаратистів з "ДНР" про наміри відкрити вогонь по українських позиціях у понеділок. 

"МЗС вже поінформувало ТКГ, що ми ініціюємо проведення зустрічі на завтра", - йдеться в повідомленні.

Як заявив міністр закордоних справ України: "Очевидно, що такі наміри - відчайдушний пошук приводу для порушення  режиму припинення вогню. Це є абсолютно неприпустимим".

Саме засідання має відбутися у форматі відеоконференції. Пропозицію МЗС України вже підтримала спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау, йдеться у повідомленні.

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"ДНР" готується до обстрілу 

Раніше цього дня ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вирішив видати наказ, щоб відкрити вогонь по "незаконно зведених інженерних спорудах у районі населеного пункту Шуми". Пушилін звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей.

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Як зазначається на сайті ватажка "ДНР", українську сторону закликають забезпечити відсутність особового складу на цих позиціях 7 вересня з 8:00. Також Пушилін закликав Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ провести моніторинг цієї операції.

У Києві кажуть про адекватну відповідь

Натомість командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, а обвинувачення з боку сепаратистів не відповідають дійсності та є провокаційними.

"Звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року ТКГ про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Facebook.

Крім того, Кравченко застеріг, що якщо противник виявить бажання відкрити вогонь по українських позиціях, командування об'єднаних сил залишає за собою право адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами.

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Нагадаємо, з 27 липня на лінії розмежування на Донбасі, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Раніше відповідні домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на Сході України за участі представників ОБСЄ, а також Києва і Москви.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом. 

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    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

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    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


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