Україна скликає позачергове засідання ТКГ через заяви ватажка "ДНР" - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) . Про це повідомляється у суботу, 5 вересня, на офіційній Facebook-сторінці МЗС України. Цьому предувала заява ватажка проросійських сепаратистів з "ДНР" про наміри відкрити вогонь по українських позиціях у понеділок.

"МЗС вже поінформувало ТКГ, що ми ініціюємо проведення зустрічі на завтра", - йдеться в повідомленні.

Як заявив міністр закордоних справ України: "Очевидно, що такі наміри - відчайдушний пошук приводу для порушення режиму припинення вогню. Це є абсолютно неприпустимим".

Саме засідання має відбутися у форматі відеоконференції. Пропозицію МЗС України вже підтримала спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау, йдеться у повідомленні.

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"ДНР" готується до обстрілу

Раніше цього дня ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вирішив видати наказ, щоб відкрити вогонь по "незаконно зведених інженерних спорудах у районі населеного пункту Шуми". Пушилін звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей.

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Як зазначається на сайті ватажка "ДНР", українську сторону закликають забезпечити відсутність особового складу на цих позиціях 7 вересня з 8:00. Також Пушилін закликав Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ провести моніторинг цієї операції.

У Києві кажуть про адекватну відповідь

Натомість командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко заявив, що українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, а обвинувачення з боку сепаратистів не відповідають дійсності та є провокаційними.

"Звинувачення не відповідає дійсності та є провокаційним і несе за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року ТКГ про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Facebook.

Крім того, Кравченко застеріг, що якщо противник виявить бажання відкрити вогонь по українських позиціях, командування об'єднаних сил залишає за собою право адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами.

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Нагадаємо, з 27 липня на лінії розмежування на Донбасі, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Раніше відповідні домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на Сході України за участі представників ОБСЄ, а також Києва і Москви.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом.