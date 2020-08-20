У ТКГ повністю узгодили рамкове рішення про розмінування на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи у середу, 2 вересня, було повністю узгоджено рамкове рішення про протимінну діяльність, повідомляють у пресслужбі Офісу президента України (ОПУ).

"Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт із гуманітарного розмінування в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на засіданні було погоджено координати 19 пріоритетних ділянок для розмінування на Донбасі. "Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в рамках проведення робіт із відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановане на листопад", - повідомляють в ОПУ.

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Чотири ділянки розведення сил на Донбасі

Окремо зазначається, що сторони "принципово погодили" чотири ділянки розведення сил і засобів на лінії розмежування на Донбасі. "Поставлено завдання безпековій групі розробити детальний план та фіналізувати проєкт доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи 19 серпня українська сторона також повідомляла про домовленість щодо чотирьох ділянок розведення сил та 20 ділянок розмінування на лінії розмежування на Донбасі.

Обмін утримуваними особами

Як зазначається в повідомленні ОПУ, в рамках робочої групи з гуманітарних питань українська сторона виконала всі необхідні процедури, надавши ОБСЄ інформацію про утримуваних осіб, яких запитує інша сторона в рамках взаємного звільнення. Водночас Україна вже понад місяць очікує інформацію про стан і місцеперебування запитуваних осіб, які перебувають на території ОРДЛО.

В ОПУ стверджують про блокування переговорів про обмін утримуваними російською стороною, яка висуває вимогу внесення змін до постанови Верховної Ради щодо місцевих виборів на Донбасі. "Координатор від ОБСЄ Тоні Фріш (Toni Frisch) заявив про неприпустимість пов'язування процесу звільнення утримуваних осіб зі сторонніми питаннями. Він закликав усіх учасників завершити процес обміну списками на взаємне звільнення утримуваних осіб та зняв з розгляду інші питання через блокування переговорного процесу з політичних мотивів", - зазначається у повідомленні ОПУ.