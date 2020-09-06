У ТКГ домовилися про спільну інспекцію біля селища Шуми за участю ОБСЄ

Учасники проведених у середу, 9 вересня, консультацій Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Позачергове засідання ТКГ відбулося в форматі відеоконференції. Мета консультацій - недопущення зриву режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі, йдеться в повідомленні. "Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції", - йдеться в повідомленні.

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В Офісі президента зазначили, що ОБСЄ вкотре підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України (ЗСУ) в районі населеного пункту Шуми в період із 5 липня до 2 вересня.

"Цей факт викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року", - наголосив голова Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік. Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що сьогоднішній день дає надію на подальше виконання режиму припинення вогню всіма сторонами.

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"З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і у рамках "нормандського формату", які дадуть змогу зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей", - запевнив Кравчук.

Як повідомлялося, минулими вихідними ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що українські військовослужбовці нібито порушили один із пунктів домовленостей про режим припинення вогню й почали незаконно зводити позиції в районі селища Шуми. Він також заявив про плани обстрілів "незаконних споруд".

У ЗСУ звинувачення спростували й пригрозили вогнем у відповідь у разі обстрілів. Спостерігачі СММ ОБСЄ у звіті від 5 вересня також підтвердили відсутність якихось змін на позиціях ЗСУ у зазначеному районі.