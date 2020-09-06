Ситуація на Донбасі: Кулеба ініціював термінову розмову з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у неділю, 6 вересня, ініціював термінову розмову із російським колегою Сергієм Лавровим через обстріли бойовиків українських позицій на Донбасі раніше того ж дня.

"У зоні ООС незаконні збройні формування здійснили провокації, в результаті яких загинув один український воїн та один був поранений. Це очевидні спроби зірвати режим припинення вогню і створити суттєві перешкоди для процесу мирного врегулювання загалом", - написав міністр у соцмережі Facebook.

Він наголосив, що Україна виступає за безумовне та неухильне дотримання режиму припинення вогню. "Шлях до миру і деокупації наших територій тернистий, але починається він саме тоді, коли мовчить зброя", - зауважив Кулеба.

Він зазначив, що через обстріли Україна задіяла координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння Спільного центру контролю та координації, а також поінформувала про інцидент Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

"Крім того, я ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася, та шляхів виходу з неї", - поінформував Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив про скликання позачергового засідання Тристоронньої контактної групи через те, що ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вирішив видати наказ, щоб вранці 7 вересня відкрити вогонь по "незаконно зведених інженерних спорудах у районі населеного пункту Шуми".

Нагадаємо, що з 27 липня на лінії розмежування на Донбасі набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Раніше відповідні домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою з врегулювання на Сході України за участі представників ОБСЄ, а також Києва і Москви.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом.

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