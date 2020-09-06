 В Україні заявили про порушення всеосяжного перемир′я на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2020

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Новини

В Україні заявили про порушення всеосяжного перемир'я на Донбасі

У Києві заявили про порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Бойовики з "ДНР" теж заявили про обстріли, в "ЛНР" поки що цю інформацію не коментували.

Бойові дії на Донбасі

В Україні заявили про порушення режиму повного і  всеосяжного припинення вогню на Донбасі. У неділю, 6 березня, пресцентр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив у соціальній мережі Facebook про обстріли цього дня бойовиками позицій ЗСУ.

"Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів об'єднаних сил, поблизу Причепилівки, що на Луганщині. На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ООС відповіли на обстріл, застосувавши наявні вогневі засоби, зазначається в повідомленні.

Раніше цього дня в штабі ООС вже повідомляли про обстріли позицій ЗСУ у районі Красногорівки та поранення одного українського військовослужбовця.

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Водночас, як зазначає інформагенція Reuters, представники проросійських сепаратистів були недоступними для коментарів щодо цієї інформації. 

Станом на вечір неділі бойовики з самопроголошеної "ДНР" на своїх інформаційних ресурсах заявили про обстріли з боку українських військових. Натомість представники "ЛНР" на цей час ще не коментували повідомлення про порушення режиму припинення вогню.     

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Як повідомлялося, на проведеній 6 вересня нараді керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) було вирішено, що українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву всеосяжного перемир'я на Донбасі, навіть у разі поодиноких провокацій з боку ОРДЛО.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна скликає позачергове засідання ТКГ через заяви ватажка самопроголошеного утворення "ДНР" Дениса Пушиліна про наміри у понеділок обстріляти українські позиції поблизу населеного пункту Шуми.

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З 27 липня на лінії розмежування на Донбасі, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Раніше відповідні домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою з врегулювання на Сході України за участі представників ОБСЄ, а також Києва і Москви.

Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку бойових дій на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом.

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