Маас допустив зустріч глав МЗС країн "нормандського формату" у вересні

Зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися у вересні, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) і додав, що на ній можуть обговорити "формулу Штайнмаєра", проведення місцевих виборів на Донбасі, передачу повноважень на українсько-російській ділянці держкордону, а також повноваження військових.

"Для того щоб ми зустрілися в "нормандському форматі" у вересні на рівні міністрів закордонних справ, усі залучені сторони розуміють, що нам потрібно зустрітися не для того, щоб повторити те, що було досягнуто на паризькому саміті, але говорити про те, яким чином реалізуються ці рішення. З одного боку, є перемир'я, з іншого боку, є механізми, які мають застосовуватися для контролю. Це стосується також облаштування додаткових пунктів переходу", - сказав він на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в понеділок, 24 серпня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Маас зазначив, що в цьому питанні вже щось відбувається і є низка соціальних, економічних тем, які обговорювали в Парижі. "Тобто якщо нам вдасться, і якщо активно на цим працюватимемо на рівні міністрів закордонних справ, між відомствами канцлерки ФРН та Офісом президента України, тоді у нас буде можливість обговорити і політичні питання, тобто так звану "формулу Штайнмаєра", коли відбудуться регіональні вибори, яким чином відбудеться передача повноважень на кордоні, які повноваження матимуть військові. Це речі, які мають обговорюватися в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ", - наголосив глава МЗС Німеччини. У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба додав, що кроком уперед є дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

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"Я завжди говорю, що ключ до миру в Україні, ключ до припинення російської агресії проти України знаходиться в Москві. Але мене обнадіює той факт, що протягом останнього часу завдяки дуже активній залученості мого німецького і французького колег, завдяки зусиллям України, завдяки певним позитивним крокам з боку Росії нам вдалося зрушити (ситуацію - ІФ) з місця", - пояснив він. Також Кулеба зазначив, що глава МЗС РФ Сергій Лавров "не висуває якихось додаткових передумов для проведення нашої зустрічі міністрів у вересні".

"Усі ми чотири міністри налаштовані на одне - на те, щоб ця зустріч була змістовною, на те, щоб ми говорили по суті, а не топили проблему в дипломатичних формулюваннях і розмовах. Наше завдання - говорити по суті і шукати конкретні рішення. Я переконаний, що станом на зараз така налаштованість у нас є, а відповідно, якщо така ж налаштованість є і у міністра Лаврова, то ключ не просто знайдеться, а зробить поворот, і замок може відкритися", - наголосив глава МЗС України.