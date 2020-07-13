ООН: права людини порушують всі учасники конфлікту на Донбасі

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні в середу, 2 вересня, оприлюднила доповідь "Кримінальні справи, пов'язані з конфліктами на сході України та в Криму". Вона охоплює спостереження від квітня 2014 року та аналіз індивідуальних випадків порушень прав людини під час кримінальних проваджень та процесів, пов'язаних з конфліктами, по всій Україні, у тому числі на території, що контролюється самопроголошеними "республіками" на Донбасі і в Криму. Найпоширеніші порушення - незаконні і довільні затримання з утримуванням під вартою, затяжні судові процеси, відсутність доступу до адвоката, тортури і жорстоке поводження, відсутність ефективних засобів правового захисту.

На контрольованій Києвом території поширені порушення права на свободу і особисту недоторканність, правову допомогу, справедливий розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом без невиправданих затримок, права на ефективний спосіб правового захисту, а також порушення права людини давати свідчення проти самого себе, зазначив спеціаліст з прав людини місії Сергій Курносенко. Він зазначив, що ці порушення спостерігаються на всіх етапах кримінальних проваджень. А усунення більшості з них не потребує внесення змін до законодавства.

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На території, яка контролюється самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" не дотримуються основні елементи права на справедливий судовий розгляд і супутніх прав людини людей, повідомив інший представник місії ООН Михайло Сорочишин. Він додав, що в "ДНР" за основу кримінального судочинства взятий кримінальний кодекс радянської України зразка 1964 року, який містить в собі норми російського кримінального законодавства. "Там існує практика адміністративного затримання, яке на території "ЛНР" зветься "адміністративний арешт", під час якого люди потерпають від тортур і жорстокого поводження.

Сорочишин зазначив, що за цими "нормами", людей можуть свавільно затримувати без суду і тримати від вартою до 30 діб без повідомлення близьким та родичам про їхню долю. "Наданих на безоплатній основі адвокатів там часто називають "дорогими листоношами", бо єдина користь від них, за словами опитаних жертв, є в тому, що вони можуть передавати листи з волі і передачі харчів та предметів особистої гігієни", - сказав Сорочишин. За свідченнями потерпілих, лише перше підготовче засідання і останнє засідання з оголошення вироку є відкритими, а всі решта відбуваються за зачиненими дверима і часами навіть без участі самих обвинувачених.

Доповідь місії ООН містить в собі більше ніж 1 300 детальних інтерв'ю з жертвами і свідками порушень прав людини, результатах моніторингу 1 280 судових засідань і вивчення понад 3 300 судових рішень. Спільною проблемою на всіх територіях, які охопив моніторинг ООН, є примус затриманих до свідчень проти себе і визнання своєї провини під тиском слідчих.