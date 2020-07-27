Чи відбудуться місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу?

Центральна виборча комісія України (ЦВК) днями заявила про неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів у низці громад на Донбасі. Йдеться про території, котрі перебувають у безпосередній близькості до лінії розмежування, а саме - 10 територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та вісім громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Як повідомили в ЦВК, комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів після аналізу інформації, наданої Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями. Якихось детальних пояснень такого рішення в ЦВК спочатку не надали, лише зазначивши, що "всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію".

Таке рішення ЦВК викликало занепокоєння з боку уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової через обмеження виборчих прав мешканців прифронтових територій. У вівторок, 11 серпня, Денісова зажадала від Центральної виборчої комісії копії документів, на підставі яких було ухвалено рішення про неможливість проведення виборів у 18 громадах на Донбасі. Уже ввечері того ж дня ЦВК у відповідь на вимогу уповноваженої з прав людини опублікувала згадані документи, що надійшли від Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій. У цих документах ідеться виключно про безпекову ситуацію у 18 прифронтових громадах.

Фактор безпеки і обмеження виборчих прав

З опублікованими документами вже ознайомився й голова громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель. "У цьому випадку військово-цивільні адміністрації діяли так само, як і під час минулих загальнонаціональних та місцевих виборів: в своїх листах вони сказали, що вибори в прифронтових громадах неможливі через безпековий фактор", - сказав Кошель у розмові з DW. Далі він наголосив, що, ухвалюючи своє рішення на підставі інформації військово-цивільних адміністрацій (ВЦА), Центрвиборчком діяв у межах своїх законних повноважень. "Тож нічого нового тут не сталося, ЦВК робить свою роботу, спираючись на думку військово-цивільних адміністрацій", - констатував Кошель.

Олексій Кошель: "Перш за все, слід згадувати про право людини на життя, право на безпеку, і лише потім - про виборчі права громадянина"

Водночас голова КВУ визнав, що такий захід справді є обмеженням виборчих прав громадян України, які проживають у 18 прифронтових громадах. Але, продовжив він, з цією ситуацією за нинішніх обставин можна змиритися з огляду на гарантії дотримання більш важливих прав людини й громадянина. "Зараз ніхто не може дати гарантій того, що громадяни тих територій не будуть гинути в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Якщо ж говорити про обмеження прав громадян, то перш за все, слід згадувати про право людини на життя, право на безпеку, і лише потім - про виборчі права громадянина", - вважає Кошель.

Ще перед рішенням ЦВК сумніви в можливості проведення місцевих виборів в прифронтових громадах висловлювали учасники Восьмої моніторингової місії "Восток SOS". Вони нещодавно побували на Донбасі й ознайомились із ситуацією на місці. Серед учасників місії був і німецький політолог Андреас Умланд (Andreas Umland). Організувати вибори на прифронтових територіях Донбасу достатньо важко, зазначив Умланд, підбиваючи в Києві підсумки моніторингової місії.

"Ці місцеві вибори мають особливе значення, оскільки завершують перший етап децентралізації та легітимізують новий територіальний устрій у форматі об'єднаних територіальних громад. Є вагомі аргументи за проведення місцевих виборів. Однак, моя думка за результатами місії, що не варто проводити місцеві вибори на прифронтових територіях. Це і бойові дії, і фактично військовий стан", - каже Умланд.

Військово-цивільні адміністрації теж не вихід

Таким чином, рішення ЦВК про скасування місцевих виборів в частині районів Донбасу означає, що там і надалі діятимуть запроваджені ще 2015 року на заміну місцевим радам військово-цивільні адміністрації. Це тимчасові державні органи у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України. Вони перебрали основні функції місцевих рад та виконавчих органів з урядування економічних процесів, житлово-комунального господарства, соціальної і культурної політики в умовах воєнного конфлікту. Військово-цивільні адміністрації складаються з цивільних та військових осіб, утворюються указом президента України. Голови цих адміністрацій призначаються за рішенням Ради нацбезпеки та оборони.

Андреас Умланд: Військово-цивільні адміністрації варто реформувати

Попри неможливість на даний момент організації виборів на прифронтових територіях німецький експерт вказав і на те, що довго такі військово-цивільні адміністрації існувати не можуть. На його думку, на цих територіях уже виник "режим автократії". Він закликав реформувати ці органи. "Наприклад, я можу собі уявити, що до їхнього складу мали б увійти ради місцевих громад, за участі представників громадських організацій, медіа, бізнесу й політичних партій", - вважає Умланд.

Ще один учасник моніторингової місії "Восток SOS", віце-президент неурядової організації Free Russia Foundation Григорій Фролов, додав, що з точки зору безпеки військово-цивільні адміністрації є більш ефективним способом керування на прифронтових територіях. Але якщо їхнє управління в ручному режимі затягнеться на роки, то в місцевих жителів не буде нормального спілкування з усією Україною і вони не зможуть себе відчути її повноцінними громадянами, застеріг правозахисник.

Він звернув увагу на те, що майже всі громади, на яких зараз скасовані вибори, свого часу побували під контролем "ДНР/ЛНР". При цьому Фролов вказав на дефіцит джерел інформації на цих територіях. За його словами, їхні жителі досі не мають доступу до українського телебачення, але натомість є широкий доступ до телебачення російського.

Тим часом у самому ЦВК, судячи з усього, ще не втрачають надію. "Безпекова ситуація може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року", - зазначається на сайті ЦВК.