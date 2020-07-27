 Чи відбудуться місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.08.2020

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Україна

Чи відбудуться місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу?

Скасування місцевих виборів на окремих підконтрольних Києву територіях на Донбасі вимушений, але на цей момент необхідний крок, вважають експерти. Раніше про таке рішення повідомили в ЦВК.

Ukraine Konflikt in der Ostukraine | Petrovskoye, Petrivske (Reuters/A. Ermochenko)

Центральна виборча комісія України (ЦВК) днями заявила про неможливість проведення 25 жовтня місцевих виборів у низці громад на Донбасі. Йдеться про території, котрі перебувають у безпосередній близькості до лінії розмежування, а саме - 10 територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та вісім громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Як повідомили в ЦВК, комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів після аналізу інформації, наданої Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями. Якихось детальних пояснень такого рішення в ЦВК спочатку не надали, лише зазначивши, що "всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію".

Таке рішення ЦВК викликало занепокоєння з боку уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової через обмеження виборчих прав мешканців прифронтових територій. У вівторок, 11 серпня, Денісова зажадала від Центральної виборчої комісії копії документів, на підставі яких було ухвалено рішення про неможливість проведення виборів у 18 громадах на Донбасі. Уже ввечері того ж дня ЦВК у відповідь на вимогу уповноваженої з прав людини опублікувала згадані документи, що надійшли від Донецької і Луганської військово-цивільних адміністрацій. У цих документах ідеться виключно про безпекову ситуацію у 18 прифронтових громадах.

Фактор безпеки і обмеження виборчих прав

З опублікованими документами вже ознайомився й голова громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель. "У цьому випадку військово-цивільні адміністрації діяли так само, як і під час минулих загальнонаціональних та місцевих виборів: в своїх листах вони сказали, що вибори в прифронтових громадах неможливі через безпековий фактор", - сказав Кошель у розмові з DW. Далі він наголосив, що, ухвалюючи своє рішення на підставі інформації військово-цивільних адміністрацій (ВЦА), Центрвиборчком діяв у межах своїх законних повноважень. "Тож нічого нового тут не сталося, ЦВК робить свою роботу, спираючись на думку військово-цивільних адміністрацій", - констатував Кошель.

Олексій Кошель: Перш за все, слід згадувати про право людини на життя, право на безпеку, і лише потім - про виборчі права громадянина

Олексій Кошель: "Перш за все, слід згадувати про право людини на життя, право на безпеку, і лише потім - про виборчі права громадянина"

Водночас голова КВУ визнав, що такий захід справді є обмеженням виборчих прав громадян України, які проживають у 18 прифронтових громадах. Але, продовжив він, з цією ситуацією за нинішніх обставин можна змиритися з огляду на гарантії дотримання більш важливих прав людини й громадянина. "Зараз ніхто не може дати гарантій того, що громадяни тих територій не будуть гинути в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Якщо ж говорити про обмеження прав громадян, то перш за все, слід згадувати про право людини на життя, право на безпеку, і лише потім - про виборчі права громадянина", - вважає Кошель.

Ще перед рішенням ЦВК сумніви в можливості проведення місцевих виборів в прифронтових громадах висловлювали учасники Восьмої моніторингової місії "Восток SOS". Вони нещодавно побували на Донбасі й ознайомились із ситуацією на місці. Серед учасників місії був і німецький політолог Андреас Умланд (Andreas Umland). Організувати вибори на прифронтових територіях Донбасу достатньо важко, зазначив Умланд, підбиваючи в Києві підсумки моніторингової місії.

"Ці місцеві вибори мають особливе значення, оскільки завершують перший етап децентралізації та легітимізують новий територіальний устрій у форматі об'єднаних територіальних громад. Є вагомі аргументи за проведення місцевих виборів. Однак, моя думка за результатами місії, що не варто проводити місцеві вибори на прифронтових територіях. Це і бойові дії, і фактично військовий стан", - каже Умланд.

Військово-цивільні адміністрації теж не вихід

Таким чином, рішення ЦВК про скасування місцевих виборів в частині районів Донбасу означає, що там і надалі діятимуть запроваджені ще 2015 року на заміну місцевим радам військово-цивільні адміністрації. Це тимчасові державні органи у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України. Вони перебрали основні функції місцевих рад та виконавчих органів з урядування економічних процесів, житлово-комунального господарства, соціальної і культурної політики в умовах воєнного конфлікту. Військово-цивільні адміністрації складаються з цивільних та військових осіб, утворюються указом президента України. Голови цих адміністрацій призначаються за рішенням Ради нацбезпеки та оборони.

Андреас Умланд: Військово-цивільні адміністрації варто реформувати

Андреас Умланд: Військово-цивільні адміністрації варто реформувати

Попри неможливість на даний момент організації виборів на прифронтових територіях німецький експерт вказав і на те, що довго такі військово-цивільні адміністрації існувати не можуть. На його думку, на цих територіях уже виник "режим автократії". Він закликав реформувати ці органи. "Наприклад, я можу собі уявити, що до їхнього складу мали б увійти ради місцевих громад, за участі представників громадських організацій, медіа, бізнесу й політичних партій", - вважає Умланд. 

Ще один учасник моніторингової місії "Восток SOS", віце-президент неурядової організації Free Russia Foundation Григорій Фролов, додав, що з точки зору безпеки військово-цивільні адміністрації є більш ефективним способом керування на прифронтових територіях. Але якщо їхнє управління в ручному режимі затягнеться на роки, то в місцевих жителів не буде нормального спілкування з усією Україною і вони не зможуть себе відчути її повноцінними громадянами, застеріг правозахисник.

Він звернув увагу на те, що майже всі громади, на яких зараз скасовані вибори, свого часу побували під контролем "ДНР/ЛНР". При цьому Фролов вказав на дефіцит джерел інформації на цих територіях. За його словами, їхні жителі досі не мають доступу до українського телебачення, але натомість є широкий доступ до телебачення російського. 

Тим часом у самому ЦВК, судячи з усього, ще не втрачають надію. "Безпекова ситуація може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року", - зазначається на сайті ЦВК.

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


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