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Восток-COC

"Восток-СОС" - громадська організація. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Восток-СОС".

Громадську ініціативу "Восток-СОС" створили на базі Правозахисного центру "Поступ" - громадської організації, котра раніше діяла в Луганську. До цієї громадської ініціативи приєдналась також громадська організація "Кримський правозахисний центр", яка теж була вимушений полишити територію окупованого Криму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.