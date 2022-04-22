Людмила Денісова - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Людмила Денісова".

Людмила Денісова вперше обралась до Верховної Ради 2006 року від ВО "Батьківщина". На позачергових виборах 2014 року вона пройшла до парламенту за списками "Народного фронту". Людмила Денісова обіймала посаду міністра праці та соціальної політики України в другому уряді Юлії Тимошенко, міністра соціальної політики - в уряді Арсенія Яценюка. У березні 2018 року Людмила Денісова була обрана парламентом на посаду уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. На цій посаді вона замінила Валерію Лутковську. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.