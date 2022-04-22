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Людмила Денісова

Людмила Денісова - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Людмила Денісова".

Людмила Денісова вперше обралась до Верховної Ради 2006 року від ВО "Батьківщина". На позачергових виборах 2014 року вона пройшла до парламенту за списками "Народного фронту". Людмила Денісова обіймала посаду міністра праці та соціальної політики України в другому уряді Юлії Тимошенко, міністра соціальної політики - в уряді Арсенія Яценюка. У березні 2018 року Людмила Денісова була обрана парламентом на посаду уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. На цій посаді вона замінила Валерію Лутковську. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Молдова викликала посла РФ через заяви про коридор до Придністров'я

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.

Зґвалтування як зброя війни: історії постраждалих українок (13.04.2022) 13.04.2022

Російські солдати тримали в одному з підвалів у Бучі близько 25 дівчат та регулярно ґвалтували їх, розповіла уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова. Правозахисниці кажуть про тисячі випадків зґвалтувань російськими військовими в Україні. Ось кілька історій постраждалих.
До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова

До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова 31.03.2022

Українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що російська влада спершу відвозить українців до "фільтраційних таборів" на Донеччині, а звідти розподіляє до різних регіонів Росії.
Омбудсмен: Щоби покарати Путіна за війну, потрібен трибунал

Омбудсмен: Щоби покарати Путіна за війну, потрібен трибунал 29.03.2022

Наявні міжнародні суди через обмеження у їхній діяльності не зможуть притягнути до відповідальності Путіна та інших представників керівництва РФ, заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова

У РФ звинувачують українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі - Денісова 15.12.2021

Єдиного акредитованого в РФ українського журналіста агентства "УНІАН" Романа Цимбалюка звинувачують в екстремізмі, повідомила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова.

У колонії ДНР убили засудженого за шпигунство українця - Денісова

У колонії "ДНР" убили засудженого за шпигунство українця - Денісова 12.11.2021

37-річний Руслан Макарець відбував 13-річний термін покарання у Макіївській колонії. Його засудили за шпигунство на користь українських спецслужб. На Донбасі загалом перебуває понад 300 полонених українців.
Денісова: Саакашвілі заявив про критичний стан свого здоров'я

Денісова: Саакашвілі заявив про критичний стан свого здоров'я 04.11.2021

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у Грузії продовжують застосовуватися катування стосовно Саакашвілі шляхом ненадання належної медичної допомоги.

Президентка Грузії не збирається помилувати Саакашвілі

Президентка Грузії не збирається помилувати Саакашвілі 03.11.2021

Президентка Грузії заявила, що ніколи не помилує Міхеіла Саакашвілі, й припустила, що погіршення стану здоров'я ув'язненого експрезидента може використовуватися для політичних спекуляцій.

Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням

Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням 30.10.2021

Денісова відвідала Саакашвілі у в'язниці в Руставі і заявила, що політик виглядав блідим та виснаженим. Вона вважає дії грузинської влади, яка відмовила політику в лікуванні у цивільній лікарні, катуванням.
У колоніях окупованого Донбасу від в'язнів вимагають гроші - омбудсменка

У колоніях окупованого Донбасу від в'язнів вимагають гроші - омбудсменка 07.10.2021

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про жахливі умови в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованому Донбасі.
У Києві проходить Марш рівності

У Києві проходить Марш рівності 19.09.2021

Учасники Маршу рівності збираються у Києві біля Національної опери, а його противники - у парку Шевченка. Обмудсменка закликала владу і правоохоронців гарантувати безпеку учасникам маршу за права ЛГБТК-спільноти.
КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції

КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції 17.09.2021

Те, що вирок довічно засудженим особам неможливо переглянути, є неконституційним, постановив Конституційний суд України. За словами української омбудсменки, такі особи наразі позбавлені так званого права на надію.
Денісова: В Криму затримали понад 50 кримських татар

Денісова: В Криму затримали понад 50 кримських татар 04.09.2021

Після затримання в Криму п'ятьох кримських татар під "управлінням ФСБ" в Сімферополі відбулась акція протесту. Затримали понад 50 людей, яких допитують без доступу адвокатів, заявила омбудсменка Людмила Денісова.
Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною

Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною 04.09.2021

Омбудсменка Людмила Денісова відреагувала на погрози звільнення через відсутність вакцинації з боку мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.
Зеленський обговорить з Байденом питання в'язнів Кремля - Денісова

Зеленський обговорить з Байденом питання "в'язнів Кремля" - Денісова 30.08.2021

Володимир Зеленський відвезе до США списки українських політв'язнів та зниклих безвісти та порушить цю тему на зустрічі з Джо Байденом, запевнила Людмила Денісова.
У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова

У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова 17.08.2021

За словами Людмили Денісової, спецслужби РФ проводять обшуки у п'яти будинках кримських татар в анексованому Криму. Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила про "переслідування та залякування кримських татар".
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