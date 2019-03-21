Зеленський обговорить з Байденом питання "в'язнів Кремля" - Денісова

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США, де він має зустрітися з американським колегою Джо Байденом, представить список українських політв'язнів, полонених та зниклих безвісти, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Я знаю, що президенту готували всі ці списки: всіх і зниклих безвісти, і полонених, заручників та політв'язнів. Знаю, що президент відвезе їх (списки. - Ред.) до Америки. Знаю, що всі ці питання там порушуватимуть і обговорюватимуть", - сказала Денісова у понеділок, 30 серпня, в ефірі телеканалу "Україна 24", цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом перенесли на 1 вересня на прохання американської сторони через закінчення терміну ультиматуму ісламістського руху "Талібан" в Афганістані щодо евакуації іноземців із аеропорту Кабула.

Кілька днів тому правозахисні організації закликали Володимра Зеленського порушити у Вашингтоні питання звільнення українських політв'язнів, яких утримують у РФ, анескованому Криму та в ОРДЛО.